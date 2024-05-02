"Нкунку та Колвілл? Вони тренувалися в середу. Ми робили деякі заготовки, тактичну роботу і збори. Вони майже готові. Вони вже завершують своє відновлення, але ще не відновились остаточно. Ми сподіваємося, що в неділю вони перетнуть цю лінію перед матчем з Вест Хемом. Сподіваємося.

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Але все ж нам потрібно почекати до четверга, п'ятниці та суботи, щоб побачити, чи зможуть вони витримати конкуренцію. Те, що написано на сайті Челсі (офіційна інформація клубу про травми), означає, що вони близькі до того, щоб відновитися, і вони майже готові", – наводить слова Почеттіно The Athletic.

Цікаво, що на початку квітня наставник Челсі не розраховував на повернення Нкунку до кінця цього сезону – француз травмувався ще у лютому. Колвілл не грав за лондонців з початку березня. Слід зазначити, що Нкунку в рідкісні моменти, коли він грав, виходив саме на позиції Михайла Мудрика.

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