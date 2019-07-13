30 форвардів за 9 років і розчарування. Вест Хем шукає бомбардира, який зламає "прокляття" – це може зробити Ярмоленко

Вест Хем підбирає того, хто замінить Марко Арнаутовіча, і дивиться в сторону знаменитих нападників.

Одіозний Марко Арнаутовіч покинув Вест Хем і перейшов у китайський клуб. Андрій Ярмоленко взяв собі його номер, а керівництво лондонців розпочало пошуки нового форварда на заміну. Поширюються чутки про інтерес до зіркових Гонсало Ігуаїна та Дієго Кости, але значно цікавішим варіантом виглядає придбання Себастьяна Аллє.

Француз провів розкішну першу частину минулого сезону в Айнтрахті (9 голів + 8 асистів у Бундеслізі), ставши одним з головних відкриттів чемпіонату. Навесні продовжити прогрес 25-річному центрнапу завадила травма. Однак для Вест Хема трансфер такого футболіста був би великим успіхом.

Всі вже звикли до завищених амбіцій власників ВХЮ Девіда Саллівана та Девіда Голда, тому потенційні придбання Ігуаїна та Кости сильно не дивують. Боси "молотобійців" традиційно мають проблеми з пошуком форвардів на трансферному ринку. За час правління Саллівана та Голда (з 2010-го) у Вест Хем прийшли 30 форвардів, які в сумі забили 147 голів за 705 матчів АПЛ. Поганенький результат.

Найбільше голів у чемпіонаті на рахунку Енді Керрола – 33, але й він не виправдовує надій (за 7 сезонів лише двічі відіграв понад 20 матчів в АПЛ). Далі Марко Арнаутовіч (21 м'яч) і Діафра Сахо (18 м'ячів). Такі відомі хлопці, як Сімоне Дзадза, Еммануель Еменіке, Бені Маккарті, не забили за Вест Хем жодного разу в матчах Прем'єр-ліги.

Андрія Ярмоленка теж зараховують у цю 30-ку форвардів. Українець з двома голами в АПЛ має кращий показник, ніж 13 інших нападників "молотобійців" ери Саллівана/Голда.

Востаннє гравець Вест Хема забивав за сезон у чемпіонаті 20+ голів, коли Ярмоленко займався в академії чернігівської Юності, ще не існувало iPhone, а сам лондонський клуб з Сергієм Ребровим грав у Чемпіоншипі. Це було в далекому сезоні-2004/05 – Тедді Шерінгем відзначився 20-ма голами.

Жоден інший клуб АПЛ-2019/20 не має такої затяжної серії.

Що цікаво, за Челсі останнім 20+ голів за чемпіонат оформив Дієго Коста (сезон-2016/17), якого якраз хоче запросити Вест Хем. Щоправда, після того гравець збірної Іспанії помітно здав – 5 голів за два сезони в Прімері. В Ігуаїна кар'єра також пішла вниз. Результативність впала ще в останній рік в Ювентусі, а попередній сезон завершився провально що в Мілані, що в Челсі.

Себастьян Аллє забив 15 голів у минулорічній Бундеслізі. За зірковістю він поступається іншим кандидатам, але француз на 5 років молодший і має запас для прогресу. Трансфер Аллє обійдеться Вест Хему приблизно в 40 мільйонів фунтів.

Незабаром боси Вест Хема виберуть чергового форварда, який спробує зламати "бомбардирське прокляття" та вперше при їхньому керівництві забити 20+ голів у чемпіонаті. А, можливо, це вдасться Андрію Ярмоленку – він повністю залікував важку травму та повернувся на поле.

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