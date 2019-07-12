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Ярмоленко з класним фінтом і найгіршим балом – англійські ЗМІ оцінили камбек українця, якого Вест Хем чекав 9 місяців

20:15 65
Ярмоленко з класним фінтом і найгіршим балом – англійські ЗМІ оцінили камбек українця, якого Вест Хем чекав 9 місяців
Андрій Ярмоленко зіграв за Вест Хем уперше за 9 місяців
Тарас Котів Тарас Котів

Андрій Ярмоленко провів перший матч за майже 9 місяців. Вест Хем переміг у спарингу Альтах.

Українець відіграв другий тайм проти австрійського клубу. Ярмоленко не допоміг Вест Хему збільшити перевагу. По перерві Альтах з лондонцями обмінявся голами. Команда Пеллегріні лише починає втягуватися в передсезонні збори, але деякі гравці відчутно в кращій формі. Навіть вболівальники "молотів", які загалом прихильно ставляться до екс-динамівця, відзначали, що той далекий від ідеалу через проблеми з фізикою. Андрій лікувався понад півроку, після чого тільки недавно почав втягуватися у роботу.

Ярмоленко повертається у Вест Хем, але 2 людини ускладнюють його перспективи – англійські ЗМІ про майбутнє українця

Happy to be back on the field!!!!keep working

Допис, поширений Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

"Радий повернутися на поле! Продовжуємо працювати", – прокоментував Ярмоленко свій перший матч після 22-го жовтня 2018-го року. Фактично на перемогу напрацювали інші люди, зокрема, його конкуренти. Майкл Антоніо відзначився голом, Роберт Снодграс, який вийшов у першому таймі праворуч на фланзі атаки, – асистом. Інші гравці атаки, Феліпе Андерсон і Мануель Лансіні, також показали клас і отримали гарні оцінки за свою гру. По перерві абсолютно найкращим виглядав Джек Вілшер – інший гравець, який довго оговтувався після травми.

Не дивно, що профільне видання Football.London назвало Ярмоленка серед головних лузерів матчу. Українець отримав найгірший бал (5) загалом серед гравців Вест Хема і поступився усім виконавцям з групи атаки. Чому так погано? "Показав декілька цікавих фінтів на початку своєї першої зустрічі за 9 місяців, але виглядав мовчазним після цього. Це був не його день", – написав Сем Інкерсол.

"Це може бути дещо суворим, оскільки це була перша гра українського вінгера за 9 місяців, і виглядало очевидним, що йому не вистачало фізичної підготовки, але після жвавого початку він різко зник і був ледь помітним у грі. По перерві Грейді Діангана затьмарив українця на протилежному фланзі.

І коли Ярмоленко отримав шанс показати, на що здатен, він часто втрачав м'яч і забував декілька разів, що його треба добре тримати при собі. Андрій повинен стати кращим, коли отримає більше ігрового часу під час зборів у Китаї, але це було жорстке повернення до життя у Вест Хемі".

ReadWestHam оцінив Ярмолу ще гіршим балом (4) – українець і тут перший знизу. "Ледве-ледве працював з м'ячем у своєму поверненні після травми. Будемо сподіватися, що він матиме більший вплив на гру, коли сезон почнеться офіційно".

Користувачі Твіттера також загалом скептично оцінили вінгера збірної України. Uber West Ham називає перші 45 хвилин за тривалий період Ярмоленка важкими, сподіваючись на покращення форми.

"Важкий товариський матч. Санчес і Ярмо турбують".

"Вілшер і Лансіні показали клас. Цікаво буде глянути, як це виглядатиме з Форналсом. Антоніо кращий за Ярмоленка як правий вінгер станом на цей момент. Андрій зіграв поганенько, але вийшов після травми та й не варто робити далекоглядних висновків після першої гри міжсезоння".

"Ярмоленко – не готовий, але повернеться до своєї відмінної версії".

Вест Хем запитав своїх фанатів, як вони оцінюють дебютний виступ Андрія після відновлення. Дехто жартома звернув увагу на те, що в горлі українця застрягло щось незвичайне.

Інші називають нашого футболіста королем, "фактично новим придбанням" і потенційно одним з найцінніших гравців сезону. Є й така думка, що його варто продати, "поки це можна зробити".

Однак найбільше лайків зібрав коментар, в якому пропонують атакувальне тріо Вест Хема на наступний сезон: Ярмоленко на правому фланзі, в центрі форвард Айнтрахта Аллє, близький до трансферу у Вест Хем за 40 млн євро, Феліпе Андерсон ліворуч.

Фанати лондонського клубу навіть сподіваються (чи радше мріють), що така формація з іншим новачком Пабло Форналсом під нападником може замахнутися на вихід у Лігу чемпіонів. Що ж, це виглядає перспективно, і ми зовсім не проти такого варіанту.

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Тарас Котів Українці за кордоном Джек Вілшер Джек Вілшер Вест Хем Вест Хем Англія Збірна України Альтах Альтах Майкл Антоніо Майкл Антоніо Відеоновини Статті Головне Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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