Манчестер Сіті розгромив Вест Хем і вийшов у фінал Азія Трофі – Ярмоленко і Зінченко активно провели тайм

Вест Хем поступився Манчестер Сіті (1:4) у півфіналі Трофею АПЛ Азія. У складі обох англійських команд виступають гравців збірної України. Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко зіграли у другому таймі на одному фланзі.

Товариський матч. Прем'єр-ліга Азія Трофі

Манчестер Сіті – Вест Хем – 4:1

Голи: Д. Сілва, 34, Нмеча, 36 (пен.), Стерлінг, 59, 72 – Нобл, 26 (пен.)

Товариський матч Манчестер Сіті – Вест Хем стартував о 15:30. Переможець цієї дуелі у фіналі зіграє проти Вулверхемптона, який в іншому півфіналі здолав Ньюкасл. Нагадаємо, Зінченко разом з Ман Сіті 2 дні не міг вилетіти в Китай через курйозну причину. Вест Хем перед тим не без проблем обіграв Альтах. Битва проти Зінченка для Ярмоленка – це другий матч після 9-місячної перерви, зумовленої важкою травмою. Відзначимо, що цю гру в Україні не транслював жоден телеканал.

Манчестер Сіті – Вест Хем: стартові склади – Зінченко та Ярмоленко потрапили в заявку на матч

Манчестер Сіті та Вест Хем зустрічалися 109 разів у всіх турнірах. Лондонці виграли 37 матчів. Манчестерці здобули 55 перемог. Ще 17 ігор завершились нічийним підсумком. Команда Зінченка виграла 7 останніх матчів проти "молотів", зокрема, обидва в попередньому сезоні АПЛ (4:0 та 1:0). Тож не дивно, що саме підопічні Гвардіоли є очевидним фаворитом матчу – кожна поставлена гривня помножиться на 1,32 у разі їхньої звитяги. Тріумф Ярмоленка і компанії букмекери оцінюють як справжню сенсацію (8,0).

На старті зустрічі Манчестер Сіті відверто переважав. І це незважаючи на те, що в атаці чемпіонів Англії вийшло зовсім юне тріо маловідомих гравців: 18-річний Бернабе праворуч і 19-річний Поведа-Окампо ліворуч почувались дуже вільно і раз ра за разом створювали небезпеку на швидкості та дриблінгу. У центрі нападу себе намагався проявити 20-річний фіналіст молодіжного Євро-2019 Лукас Нмеча. "Молотам" вдалося відбити декілька загроз, після чого Вест Хем створив кілька своїх моментів.

Насамперед вирізнявся активністю Андерсон, який вийшов на фланзі Ярмоленка. Спершу бразилець мінімально схибив після пасу Лансіні, якого Пеллегріні поставив ліворуч, де Феліпе грає частіше. Згодом після класного проходу з центра поля його підвели партнери. Андерсон знову взяв на себе роль вожака на 25-й. Феліпе закрутив голову Анхеліньйо, підписаному на фланг Зінченка, і той зіграв рукою лежачи. Нобл зразково реалізував пенальті, хоча Браво і вгадав кут обстрілу.

Конкурент українця ледь не привіз другий пенальті. Анхеліньйо, як здалося, вдарив по нозі Фредрікса, але арбітр не наважився призначити другий пенальті за 7 хвилин. Натомість Сіті відігрався на 34-й. Бернабе віддав розкішний діагональний пас на Сілву, і Давід з меж воротарського прошив Роберто. Чисто іспанський гол вийшов. Ще через 2 хвилини Нмеча змусив Огбонну схопити себе у штрафному "молотів" і сам же реалізував пенальті. Наприкінці тайму Андерсон двічі мав пробивати з межі штрафного, але приймав не найкращі рішення.

We're back underway here.



The Boss has made quite a few changes. Chicha, Snoddy, Yarmolenko and Sanchez are on for Rice, Wilshere, Felipe Anderson and Antonio.#MCIWHU 2-1 (45) — West Ham United (@WestHamUtd) 17 липня 2019 р.

45. Back underway for the second half. Four changes at the break for City.



️ Sterling, Bernardo, De Bruyne and Sane

️ Nmecha, Poveda, Bernabe and Silva



2-1



#mancity pic.twitter.com/PovGJjjeYN — Manchester City (@ManCity) 17 липня 2019 р.

Відразу після перерви Ярмоленко замінив Феліпе на правому фланзі. Снодграс через попускання Лансіні розіграв швидку комбінацію, Ярмоленко підхопив і миттєво пробив. Андрій вимагав пенальті, але там швидше потрапляння м'яча у груди, ніж руки. Анхеліньйо у стилі Зінченка пройшов у глибину і закиданням у штрафний створив момент, але там Сане не зміг розібратися з голкіпером.

Ярмоленко змусив трибуни зітхнути в один такт, коли підхопив нічийний м'яч і гострим пасом кинув у прорив Фредрікса. Браво зіграв відмінно і випередив партнера українця. Замість "молотів" забили "міщани". Обрізка Діопа на своїй половині, Стерлінг отримує класний пас від Сане і обігрує Роберто Хіменеса. На 62-й Зінченко замінив Анхеліньйо. На правому фланзі Вест Хема у нас тепер суто українська дуель! Ярмоленко, здавалось, заспокоїв ситуацію біля своїх воріт, але Санчес подарував круглого Де Брюйне, а далі оновлена і досвідченіша атака Сіті спокійно розіграла гольову триходівку.

Чічаріто зі штрафного, який заробив активний Діангана на лівому фланзі, пробив – Браво парирував, але на українця. Ярмоленко влучив у стійку з кількох метрів – хоч і не найзручніша ситуація, Андрій втратив фантастичний момент! Зінченко кидає по флангу партнера, той миттєво віддає в центр на Сане – німець дивом хибить з кількох метрів.

Чічаріто і Ко намагалися загострити в атаці, але Олександр і "вдома" все підчистив, двічі залишивши Ярмоленка без м'яча. Згодом Андрій повернув борг земляку, в підкаті не давши Де Брюйне прийняти пас. Екс-динамівець на 90+1-й гостро навісив з-під Зіни. однак партнери підвели, програвши верхову боротьюу

Ярмоленко і доленосний сезон: в Англії спрогнозували роль та кількість голів українця у революційному Вест Хемі