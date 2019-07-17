Дуель Зінченка та Ярмоленка у відеоогляді спарингу Манчестер Сіті та Вест Хема

Манчестер Сіті впевнено переміг лондонський Вест Хем у півфіналі Трофею АПЛ Азія. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Товариський матч. Прем'єр-ліга Азія Трофі

Манчестер Сіті – Вест Хем – 4:1

Голи: Д. Сілва, 34, Нмеча, 36 (пен.), Стерлінг, 59, 72 – Нобл, 26 (пен.)

Манчестер Сіті розгромив Вест Хем і вийшов у фінал Азія Трофі – Ярмоленко і Зінченко активно провели тайм

Рахунок вдалося відкрити "молоткам", коли Марк Нобл впевнено реалізував пенальті на 26-й хвилині. Проте, надалі забивали лише "містяни". Спочатку Давід Сілва класно прийняв подачу та другим дотиком пробив кіпера Вест Хема. А ще до перерви Нмеча й собі забив одинадцятиметровий.

У другій половині гри дубль оформив Рахім Стерлінг. На 59-й хвилині він утік на побачення з воротарем, а згодом вдало скористався передачею від Кевіна де Брюйне.

До слова, Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленка з'явилися у складі своїх команд із лави для запасних у другому таймі.