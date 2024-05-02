Ліверпуль першим серед грандів АПЛ показав форму на наступний сезон – ретро-відсилка до фіналу Кубка чемпіонів
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Постачальником екіпірування для Ліверпуля поки залишається Nike. Дизайнери вирішили зробити відсилку до фіналу Кубка європейських чемпіонів 1984 року, який клуб виграв у Римі. Основним кольором, звичайно, залишається червоний. Тонкий візерунок, емблема клубу і Nike виконані у жовтому. Форму доповнює білий комірець.
Нагадаємо, Ліверпуль проводить останній сезон під керівництвом Юргена Клоппа. Наступним керманичем мерсисайдців повинен стати Арне Слот.
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