Ліверпуль у всіх напрямках готується до нової епохи після Юргена Клоппа.

"Червоні" вже зараз показали, як виглядатиме домашня форма у наступній кампанії.

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Постачальником екіпірування для Ліверпуля поки залишається Nike. Дизайнери вирішили зробити відсилку до фіналу Кубка європейських чемпіонів 1984 року, який клуб виграв у Римі. Основним кольором, звичайно, залишається червоний. Тонкий візерунок, емблема клубу і Nike виконані у жовтому. Форму доповнює білий комірець.

Нагадаємо, Ліверпуль проводить останній сезон під керівництвом Юргена Клоппа. Наступним керманичем мерсисайдців повинен стати Арне Слот.

Ciao Our 2024/25 @nikefootball home kit has arrived.



Inspired by Rome ‘84. — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2024

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