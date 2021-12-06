Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас

Це міг бути рядовий поєдинок в англійській еліті, але дебют Ральфа Рангніка на чолі "червоних дияволів" зробив цю зустріч однією з центральних у 15-му турі АПЛ. Після дивовижного камбеку у матчі з Арсеналом (3:2) німецький фахівець міг одразу попасти під прес, якби його нова команда втратила очки з "орлами".

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На щастя для Рангніка, все минуло успішно, але Юнайтед традиційно полоскотав нерви своїм фанам. За помітної переваги манкуніанців, рахунок не змінювався до 77-ї хвилини. Рятувати атмосферу у "Театрі мрій" довелось колишній зірці Шахтаря Фреду. Єдиний гол бразильця подарував МЮ важливі три очки. Наразі "дияволи" 6-ті у таблиці. Найближчий календар підопічних Рангніка пророкує їм легке повернення у топ-4.

Fred has more League goals this season then Lionel Messi and Harry Kane.



Fred - 2

Lionel Messi - 1

?????? Harry Kane - 1 pic.twitter.com/4vrEccajwU — Footy Humour (@FootyHumour) December 5, 2021

Борусія Дортмунд – Баварія

Німецький der Klassiker виправдав усі очікування і навіть перевершив їх. Гранди Бундесліги влаштували безкомпромісну зарубу, з якої Баварія вийшла переможцем. Протистояння двох топ-форвардів сучасності принесло 5 голів, наставника дортмундців вилучили за надмірні емоції, Юліан Брандт зазнав моторошної травми та покидав поле на ношах, тобто – все, за що так люблять футбол. Своєю перемогою Баварія значно зменшила інтригу у нинішньому розіграші "срібної салатниці", хоча Борусія відпустила мюнхенців вперед лише на 4 очки.

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Наполі – Аталанта

Підопічні Лучано Спаллетті, який був дискваліфікований, втратили лідерство після двобою з Маліновським і Ко та опустились на третю сходинку. Команди продемонстрували яскравий та відкритий футбол. Аталанта діяла агресивніше, саме цей фактор дозволив команді Гасперіні святкувати 5-ту перемогу поспіль. Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі, забив красень-гол, і вже традиційно українець став найкращим на полі за оцінками низки статистичних порталів. Аталанта закріпилась на 4-й сходинці Серії А, тримаючи Ювентус на відстані 7-ми очок.

Барселона – Бетіс

З приходом Хаві до Барселони дива не трапилось. Новий тренер каталонців відчув вже звичний для команди смак поразки вже під час свого 4-го матчу. Болю цьому фіаско додали рідні трибуни Камп Ноу, які не зрозуміли, що трапилось. Барса контролювала хід матчу, створювала моменти, Дембеле (!) був найактивнішим в атаці, але у підсумку – 0:1.

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Хаві після гри зберігав дипломатичний спокій, проте за кілька днів на "блаугранас" може очікувати набагато серйозніший провал. Каталонська команда ризикує залишитись без Ліги чемпіонів весною, а суперником іспанського гранда буде Баварія. Щоб не залежати від результату зустрічі Бенфіка – Динамо, Барсі потрібно перемагати. В іншому випадку – плей-офф Ліги Європи, і спокій Хаві швидко перетвориться на паніку.

Ювентус – Дженоа

За інших обставин, цей поєдинок би не заслуговував перебувати у списку топ-матчів вікенду, але фіаско команди Шевченка було настільки епічним, що його важко залишити поза увагою. 0 ударів за понад 90 хвилин матчу від "грифонів" проти 27-ми пострілів від "Старої Синьйори". Гостям вдалось уникнути розгромного рахунку лише завдяки фарту та масивній обороні. Після цього побоїща Шева виправдовувався втратами, відсутністю форварда та важким календарем. Завданням для українського фахівця є збереження прописки у Серії А, але поки передумов для цього не видно. Юве піднявся на 5-ту сходинку, але судячи з наступних кадрів, у таборі Аллегрі також не все спокійно.

Вест Хем – Челсі

2 команди з топ-4 АПЛ також потішили фанатів принципового лондонського дербі. Українські вболівальники вже не очікують побачити лідера національної команди Андрія Ярмоленка у старті "молотобійців", адже вони й без нього непогано впорались із завданням. Наставник господарів Девід Мойєс не став боягузливо закриватись від чинного тріумфатора Ліги чемпіонів і вийшов переможцем із запеклої перестрілки. Завдяки цьому Вест Хем закріпився на 4-й сходинці АПЛ, набравши 27 очок. Натомість Челсі втратив лідерство в чемпіонаті після матчів Ліверпуля і Манчестер Сіті.

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