Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас

Это мог быть рядовой поединок в английской элите, но дебют Ральфа Рангника во главе "красных дьяволов" сделал эту встречу одной из центральных в 15-м туре АПЛ. После удивительного камбэка в матче с Арсеналом (3:2) немецкий специалист мог сразу попасть под пресс, если его новая команда потеряет очки с "орлами".

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К счастью для Рангника, все прошло успешно, но Юнайтед традиционно пощекотал нервы своим фанам. При заметном преимуществе манкунианцев, счет не изменялся до 77-й минуты. Спасать атмосферу в "Театре грез" пришлось бывшей звезде Шахтера Фреду. Единственный гол бразильца подарил МЮ важные три очка. Сейчас "дьяволы" 6-е в таблице. Ближайший календарь подопечных Рангника предсказывает им легкое возвращение в топ-4.

Fred has more League goals this season then Lionel Messi and Harry Kane.



Fred - 2

Lionel Messi - 1

?????? Harry Kane - 1 pic.twitter.com/4vrEccajwU — Footy Humour (@FootyHumour) December 5, 2021

Боруссия Дортмунд – Бавария

Немецкий der Klassiker оправдал все ожидания и даже превзошел их. Гранды Бундеслиги устроили бескомпромиссную зарубу, из которой Бавария вышла победителем. Противостояние двух топ-форвардов современности принесло 5 голов, наставника дортмундцев удалили за чрезмерные эмоции, Юлиан Брандт получил жуткую травму и покидал поле на носилках, то есть – все, за что так любят футбол. Своей победой Бавария значительно снизила интригу в нынешнем розыгрыше "серебряной салатницы", хотя Боруссия отпустила мюнхенцев вперед всего на 4 очка.

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Наполи – Аталанта

Подопечные Лучано Спаллетти, который был дисквалифицирован, потеряли лидерство после поединка с Малиновским и Ко и опустились на третье место. Команды показали яркий и открытый футбол. Аталанта действовала более агрессивно, именно этот фактор позволил команде Гасперини праздновать 5-ю победу подряд. Руслан Малиновский вышел в стартовом составе, забил красивый-гол, и уже традиционно украинец стал лучшим на поле по оценкам ряда статистических порталов. Аталанта закрепилась на 4-й строчке Серии А, держа Ювентус на расстоянии 7-ми очков.

Барселона – Бетис

С приходом Хави в Барселону чуда не случилось. Новый тренер каталонцев почувствовал привычный для команды вкус поражения уже во время своего 4-го матча. Боли этому фиаско добавили родные трибуны Камп Ноу, которые не поняли, что произошло. Барса контролировала ход матча, создавала моменты, Дембеле (!) был самым активным в атаке, но в итоге – 0:1.

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Хави после игры сохранял дипломатическое спокойствие, однако через несколько дней "блаугранас" может ожидать гораздо более серьезный провал. Каталонская команда рискует остаться без Лиги чемпионов весной, а соперником испанского гранда будет Бавария. Чтобы не зависеть от результата встречи Бенфика – Динамо, Барсе нужно побеждать. В противном случае – плей-офф Лиги Европы, и покой Хави быстро превратится в панику.

Ювентус – Дженоа

При других обстоятельствах, этот поединок не заслуживал бы находиться в списке топ-матчей уикенда, но провал команды Шевченко был настолько эпичным, что его трудно оставить без внимания. 0 ударов за более чем 90 минут матча от "грифонов" против 27 выстрелов от "Старой Синьоры". Гостям удалось избежать разгромного счета только благодаря фарту и массивной обороне. После этого побоища Шева оправдывался потерями, отсутствием форварда и тяжелым календарем. Задачей украинского специалиста является сохранение прописки в Серии А, но пока предпосылок для этого не видно. Юве поднялся на 5-е место, но судя по следующим кадрам, в лагере Аллегри тоже не все спокойно.

Вест Хэм – Челси

2 команды из топ-4 АПЛ также порадовали фанатов принципиального лондонского дерби. Украинские болельщики уже не ожидают увидеть лидера национальной команды Андрея Ярмоленко в старте "молотобойцев", ведь они и без него неплохо справились с заданием. Наставник хозяев Дэвид Мойес не стал трусливо закрываться от действующего триумфатора Лиги чемпионов и вышел победителем из ожесточенной перестрелки. Благодаря этому Вест Хэм закрепился на 4-й строчке АПЛ, набрав 27 очков. Челси же потерял лидерство в чемпионате после побед Ливерпуля и Манчестер Сити.

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