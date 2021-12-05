Яремчук ніколи не був серед трансферних цілей Барселони – журналіст розвіяв чутки навколо форварда збірної України
"Синьо-гранатові" не розглядають варіант із підписанням нападника збірної України. Інформація іспанського ЗМІ про інтерес Барси до Романа Яремчука не відповідає дійсності.
Барселона не цікавилась нападником Бенфіки Романом Яремчуком. Ексклюзивною інформацією з Футбол 24 поділився журналіст Cadena SER Сантьяго Овальє.
Яремчук зацікавив Барселону, але Хаві не погоджується з Лапортою, – Diario Gol
Прізвище форварда збірної України ніколи не фігурувало у списку потенційних підсилень каталонського клубу, попри інформацію Diario Gol, яке стверджувало протилежне.
Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Бенфіку 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 4 асисти. Його контракт з "орлами" чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 17,5 млн євро.
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