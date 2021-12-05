Катастрофа Шевченка розпочалася задовго до гри

Після 15-ти турів чемпіонату Італії Дженоа набрала 10 очок і посідала 18 місце, перебуваючи в зоні вильоту. Ювентус йшов на 8-й позиції – 24 пункти. Андрій Шевченко проводив свій 4-й матч на посаді головного тренера грифонів". У попередніх поєдинках генуезці програли Ромі (0:2) і Мілану (0:3), а також зіграли внічию з Удінезе (0:0).

Екс-тренеру збірної України не позаздриш – мало того, що турнірне становище залишає бажати кращого, так ще й кадрова ситуація далека від оптимальної. Шевченко не міг розраховувати на низку важливих футболістів – Крішіто, Максімовіч, Ровелла, Кайседо, Стураро та Дестро перебувають у лазареті. Буквально за кілька годин до матчу через лихоманку вилетів і Мілан Бадель – таким чином, Шевченко втратив всіх основних виконавців у центрі поля. По суті, новий півзахист і центрбек Маттіа Бані, який вперше за каденції нового тренера вийшов у старті.

У таких умовах навіть нічия в Турині видавалася дивом. Навіть з урахуванням нестабільності нинішнього Ювентуса, цей матч виглядав як своєрідна битва Давида з Голіафом. Не надто стабільна нинішня "Стара синьйора" здавалася занадто потужною для знекровлених генуезців. На жаль для фанів Дженоа і Шевченка, прогнози справдилися. Гравці, які вийшли на поле у складі "грифонів", не змогли нічого протиставити значно майстернішим опонентам. Українського тренера насправді шкода – потрібно запастися терпінням.

Фантастика від Куадрадо вже в дебюті – гол ударом з кутового деморалізував Дженоа

До честі гостей, на старті матчу вони не збилися на банальні лонболи і не відійшли від своєї гри. Футболісти Дженоа намагалися контролювати м'яч за допомогою коротких передач – так, можливо, такий стиль гри не зовсім притаманний аутсайдеру, якому потрібні очки, але хоча б за сміливість "грифонів" і тренерський штаб Шевченка варто відзначити.

Всупереч очікуванням, Ювентус не влаштував навалу на ворота суперників одразу з перших секунд. Перший момент виник після невпевнених дій Сірігу. Кіпер, як і в матчі з Міланом, ледь не "привіз", вибиваючи м'яч – Мората в підкаті зовсім трохи не дістав круглого.

Але на 9-й хвилині трапилося диво. Інакше цей гол Ювентуса не назвеш – Куадрадо розкішним прямим ударом з кутового застав Сірігу зненацька. М'яч по шикарній дузі від стійки влетів у ворота. Цю фантастику просто потрібно бачити.

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Ця краса стала головною подією першої чверті матчу. Інших моментів у Ювентуса не було, а Дженоа лічені рази переходила центр поля, не кажучи вже про якісь шанси біля воріт Щенсни.

Сірігу – єдиний, кого варто відзначити в Дженоа, атака знову розчаровує

У другій половині тайму туринці затисли команду Шевченка на їхній половині і могли забивати ще, але Сальваторе Сірігу видав справжній бенефіс. Особливо класним вийшов його диво-сейв після ударів Де Лігта та Морати! Чемпіон Європи фантастично потягнув два поспіль удари з меж воротарського! Лише дивом рахунок не став 2:0. Перед самою перервою досвідчений воротар парирував ще й удар Морати з кількох метрів. Якби на Сірігу, то все було б завершено ще в першому таймі, а так лише 1:0.

Мінімальна перевага підопічних Аллегрі в рахунку, але колосальна – за грою. Туринці на свій гол награли, але забили його в тій ситуації, у якій залітає один зі ста. Про атаки Дженоа в першому таймі варто просто помовчати – 0 ударів навіть у бік воріт проти 14-ти в господарів. Це велике щастя і майстерність Сірігу, що все не завершилося розгромом за 45 хвилин. Претензії до пропущеного м'яча пред'являти навіть незручно – удар у Куадрадо вийшов божевільним. Таке залітає дуже рідко.

Другий тайм як продовження першого: Дженоа – жалюгідна, Сірігу – єдина світла пляма

В дебюті другого тайму гості навіть провели хвилини дві на чужій половині поля і заробили кутовий. Але ударом по воротах атака "грифонів" так і не завершилася. Різницю в класі команд Ювентус показав у наступній же атаці – Дибала з-за меж штрафного ледь не влучив у дев'ятку. Аргентинець навіть дозволив собі трішки познущатися з безпорадних суперників, зігравши п'ятою точкою в одному з епізодів.

Дженоа "попливла". Мората відібрав м'яч у Бані біля чужого штрафного і пробив у дальній кут – знову Сірігу! Перелічувати всі моменти біля воріт Дженоа – марна справа. Їх було вдосталь. Кулусевскі, Куадрадо, а як не забив Дибала – не знає, мабуть, і він. Сірігу впіймав справжній кураж, врятувавши "грифонів" після виходу аргентинця віч-на-віч. На Шевченка і так боляче було дивитися – страшно уявити, що було б, якби не воротар.

А що Дженоа? Одна контратака, яку розігнав Камб'ясо, продовжив Пандев, але Екубан надто довго думав, тому так і не пробив. Найгірший матч генуезців під керівництвом Шевченка – такої імпотенції в атаці у програних поєдинках з Ромою та Міланом не було. 27:0 за ударами по воротах – після цього всі слова зайві. Вперше за 17 років Ювентус не дозволив супернику завдати жодного удару по своїх воротах. Натомість "грифони" вперше за майже 8 років завершили гру з нулем у графі "удари по воротах". Сьогоднішній матч знекровлена травмами Дженоа провалила, але судити Шевченка по цій грі не варто. Рівень команд кардинально різний – долю Дженоа в сезоні вирішать поєдинки з суперниками більш-менш рівного класу.

Парадокс, але попри тотальну перевагу Ювентуса, Аллегрі видихнув тільки на 82-й хвилині. Дибала ударом в дальній кут таки пробив Сірігу. Всі питання було знято. 2:0 – Дженоа залишилася 18-ю з 10-ма очками. У п'ятницю команду Шевченка очікує дербі з Сампдорією, невдачу в якому вже навряд чи зрозуміють і пробачать. Юве набрав 27 пунктів та піднявся на 5 місце.

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