У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед переграв столичний Крістал Пелас. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих миттєвостей поєдинку.

Інтенсивна гра від "червоних дияволів" у першій половині дивідендів не принесла. Однак, Юнайтед зумів забити після перерви.

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Та спершу манкуніанці змарнували кілька нагод. Не реалізували свої нечасті моменти й гості. Зрештою, на 77-й хвилині Грінвуд відкинув під удар Фреду, а бразилець розкішним пострілом за несподіваною траєкторією відправив м'яч у дальній верхній кут воріт.

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