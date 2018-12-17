Ліверпуль підтвердив кризу Манчестер Юнайтед, перервана серія Арсенала, феєрія Мессі – підсумки європейського вікенду

"Футбол 24" підсумовує головні події вихідних у європейських топ-чемпіонатах.

Ліверпуль доводить свої претензії на титул, в МЮ дійсно все дуже сумно

В центральному поєдинку 17 туру АПЛ Ліверпуль переміг Манчестер Юнайтед та повернув собі лідерство в чемпіонаті, яке на добу захопив Манчестер Сіті після перемоги над Евертоном. Підопічні Клоппа повністю переграли суперника за всіма статистичними показниками (лише за ударами в бік воріт – 36:6!!!), що відобразилось і на підсумковому результаті. Фейл Аліссона, який у простій ситуації подарував м'яч супернику, дав надію Манчестер Юнайтед, але Джердан Шакірі не без допомоги Фортуни приніс мерсисайдцям заслужену перемогу.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Цей поєдинок підтвердив кризу команди Жозе Моурінью. Манчестер Юнайтед пропустив вже 29 голів у поточній АПЛ – за весь минулий розіграш манкуніанці пропустили 28. Крім того, МЮ повторив свій найгірший старт сезону за останні 28 років.

Таким чином Ліверпуль залишається єдиною командою Прем'єр-ліги, яка ще не зазнала жодної поразки. Крім того, у команди Клоппа найкраща оборона в топ-5 чемпіонатах – лише 7 пропущених голів. Чи багато людей вірило в таке перед стартом сезону?

До слова, вже на початку 2019 року нас очікує супербитва – Ман Сіті 3 січня прийматиме Ліверпуль.

Арсенал перервав безпрограшну серію та відпустив Челсі в боротьбі за топ-4

У 17 туру Прем'єр-ліги Арсенал зазнав третьої поразки в чемпіонаті – підопічні Унаї Емері доволі несподівано програли Саутгемптону, який нещодавно змінив тренера. Таким чином шикарна безпрограшна серія "канонірів", яка налічувала вже 22 поєдинки у всіх турнірах, перервалась.

Дубль Генріха Мхітаряна, який оформив свій перший дубль в АПЛ, не допоміг його команді здобути бодай нічию. Арсенал відпустив Челсі у боротьбі за топ-4 вже на 3 очки. Як зазначив наставник лондонів Унаї Емері, якщо команда не виграватиме такі матчі – не потрапить у Лігу чемпіонів.

Різні перемоги Реала та Барселони, феєрія Ліонеля Мессі

Реал та Барселона в 16 турі чемпіонату Іспанії здобули перемоги, які вийшли кардинально протилежними. Реал у Мадриді здобув важку перемогу над Райо Вальєкано. Гості нічим не поступались іменитим "Галактікос", проте підопічні Соларі завдяки голу Каріма Бензема здобули чергові 3 очки та зберегли відставання від Барселони у 5 пунктів. Напевно, націкавішою подією поєдинку було представлення Лукою Модрічем "Золотого м'яча" публіці Сантьяго Бернабеу.

Барселона у свою чергу видала класний матч проти Леванте. Підопічні Ернесто Вальверде не помітили суперника, забивши 5 "сухих" м'ячів. Окремо варто відзначити Ліонеля Мессі, який оформив свій 43-й хет-трик за Барселону – у Роналду в Реалі їх 44. Лідер Барселони провів неймовірний поєдинок, в окремих епізодах просто знущаючись з опонентів та доклавшись до всіх 5 голів своєї команди.

Леванте – Барселона – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Мессі став першим гравцем у топ-5 чемпіонатах, який досяг двозначних показників за кількістю голів та асистів – в поточному сезоні в активі Лео вже 14 забитих м'ячів та 10 результативних передач. Загалом у 2018 році Мессі забив вже 50 голів, ставши першим футболістом, якому вдалось взяти дану висоту.

Парадокс – попри провальний старт Реала в чемпіонаті відрив "блаугранас" від свого головного суперника складає лише 5 очок. Між іспанськими грандами розмістились Севілья та Атлетіко, у яких по 31 пункту. Інтрига в Прімері жива, хто б що не казав.

Баварія та Борусія Д обіцяють серйозну "зарубу" за чемпіонство

15 тур Бундесліги приніс одну втрату серед лідерів – Борусія М розписала нічию з Хоффенхаймом та дозволила Баварії наздогнати себе за набраними очками.

Мюнхенці , схоже, потрохи виходять з кризи. Підопічні Ніко Ковача здобули вже третю перемогу поспіль, розбивши Ганновер на виїзді з рахунком 4:0. Втім, скоротити відставання від Борусії Д не вдалось – "джмелі" вдома переграли Вердер та зберегли 9-очковий відрив від Баварії.

Борусія Д – Вердер – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У складі Борусії знову оплесків заслужили Пако Алькасер та Джайдон Санчо. Перший забив вже 11-гол у чемпіонаті Німеччини в 10 зіграних матчах – іспанець став одноосібним найкращим бомбардиром першості. Санчо віддав черговий асист в момент переможного для Борусії гола.

Вперше за кілька останніх років ми маємо всі підстави очікувати дійсно серйозної битви за "срібну салатницю".

Ювентус завдяки голу Роналду тріумфує в дербі, Рома рятує посаду Ді Франческо

Центральним матчем туру було туринське дербі, у якому Ювентус мінімально переміг Торіно. Єдиний гол в активі – кого б ви думали? Так, саме він – перемогу "б'янконері" приніс влучний удар Кріштіану Роналду з пенальті. Португалець реалізував вже 5-й одинадцятиметровий та вийшов на друге місце у списку бомбардирів чемпіонату, поступаючись лише сенсаційному Кшиштофу Пйонтеку з Дженоа. До слова, цей гол став 5000-м в історії Ювентуса.

Кшиштоф Пйонтек: польський ноунейм, який запалює Серію А і перевершив Шеву

Туринці зберегли 8-очковий відрив від Наполі, лише одного разу втративши очки у 16 матчах. Крім того, "Стара синьйора" повторила найуспішніший старт сезону в топ-5 чемпіонатах. Інтригу в Серії А у боротьбі за чемпіонство, вочевидь, доведеться чекати ще довго.

В інших матчах Серії А варто виділити першу за місяць перемогу Роми. Підопічні Ді Франческо по ходу поєдинку з Дженоа двічі змушені були відігруватись, проте у другому таймі все ж дотиснули суперника та здобули вкрай важливі 3 очки. Тепер відставання від зони Ліги чемпіонів складає лише 2 очки.

До слова, майбутнє наставника римлян в команді під великим питанням через серію невдалих результатів. Подейкували, що матч проти Дженоа у разі невдачі міг стати останнім для Ді Франческо на посаді головного тренера "джалороссі".

Герой тижня – Джердан Шакірі

Звісно, важко оминути увагою Ліонеля Мессі, який видав чергову феєрію проти Леванте. Проте аргентинець, як би це банально не звучало, вже привчив нас до свого галактичного рівня. Мессі необхідно здійснити щось дійсно неймовірне, щоб здивувати футбольний світ.

Героєм минулого тижня назвемо Джердана Шакірі, який своїм дублем приніс перемогу Ліверпулю над принциповим опонентом Манчестер Юнайтед. Звісно, не обійшлось без долі везіння, адже обидва голи швейцарець провів не без допомоги рикошетів. Втім, враховуючи перебіг подій на полі, перемогу мерсисайдців важко назвати незаслуженою.

В активі Шакірі вже 5 голів у 13 поєдинках АПЛ, при цьому він грає далеко не повні поєдинки. Невеличкий атакувальний хавбек влітку обійшовся Ліверпулю лише у 13 млн євро – не такі вже й гроші для сьогоднішніх реалій. Проте Шакірі дав Ліверпулю те, чого бракувало команді Клоппа раніше – можливість підсилити гру по ходу поєдинку, а в окремих випадках і вирішити долю матчу.