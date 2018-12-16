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Реал – Райо Вальєкано – 1:0 – відео гола та огляд матчу

09:23 83 Читать на русском
Реал – Райо Вальєкано – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Карім Бензема / твіттер Реала

Мадридський Реал на власному стадіоні мінімально здолав Райо Вальєкано в рамках Ла Ліги. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Реал Мадрид – Райо Вальєкано – 1:0

Гол: Бензема, 13

Реал Мадрид переміг Райо Вальєкано та піднявся на третє місце Прімери

Єдиний гол "вершкові" провели вже в дебюті зустрічі. Карім Бензема в штрафному майданчику отримав передачу від Лукаса Васкеса, розвернувся та невідпорно пробив у дальній кут воріт.

Перемога дозволила Реалу покращити власне турнірне становище. Підопічні Сантьяго Соларі вийшли на третю сходинку в Прімері та відстають від Барселони на 2 очки. Каталонці мають гру в запасі.

Джерело: MEGOGO
Іспанія16 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Райо Вальєкано: Субота 15 грудня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 0
Райо Вальєкано
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Реал Мадрид Реал Мадрид Райо Вальєкано Райо Вальєкано Іспанія Відеоновини Реал Мадрид - Райо Вальєкано
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