Саутгемптон сенсаційно обіграв Арсенал, Челсі розібрався з Брайтоном

В рамках 17 туру АПЛ Арсенал несподівано поступився Саутгемптону, Челсі переміг Брайтон.

Чемпіонат Англії 2018/19, 17 тур

Брайтон – Челсі – 1:2

Голи: Марч, 66 – Педро, 17, Азар, 33

Саутгемптон – Арсенал – 3:2

Голи: Інгз, 20, 44, Остін, 85 – Мхітарян, 28, 53

Челсі на виїзді здолав Брайтон. Відкрив рахунок Педро з передачі Азара, а трохи згодом вже сам Еден втік від захисників і без проблем переграв воротаря. В другому таймі Марч скоротив відставання після скидки Бернардо, однак лондонці змогли втримати перемогу.

Саутгемптон сенсаційно переграв Арсенал. Повели у рахунку "святі", Інгз забив головою, скориставшись позиційною помилкою Кошельни, який повернувся після травми. Мхітарян дуже швидко відновив рівновагу, відгукнувшись на передачу Монреаля, але Інгз вивів Саутгемптон уперед ще до перерви. У другій половині Мхітарян знову зрівняв рахунок завдяки рикошету від захисника. Але перемогу святкував Саутгемптон, Остін на останніх хвилинах вирвав перемогу в "канонірів" і перервав безпрограшну серію Арсенала, яка тривала 22 матчі.

Челсі завдяки своїй перемозі набрав 37 очок і наблизився до Тоттенхему, Брайтон з 21 пунктом залишився в середині таблиці. Арсенал же відстав від "аристократів" в боротьбі за 4 місце, а Саутгемптон добув свою другу перемогу в сезоні і вибрався із зони вильоту, опустивши туди Бернлі.