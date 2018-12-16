Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: помилка Аліссона коштувала команді Клоппа перемоги в першому таймі

Ліверпуль приймає Манчестер Юнайтед у центральному матчі 17 туру англійської Прем'єр-ліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Англія. АПЛ, 17 тур

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 1:1 (LIVE)

Голи: Мане, 24 – Лінгард, 33

Ліверпуль перед матчем мав завдання повернутися на перше місце АПЛ – лише перемога дозволяла мерсисайдцям обійти Манчестер Сіті. Юнайтед перебував на 6 сходинці турнірної таблиці та не мав сьогодні шансів піднятися вище.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – відео голів

На склади команд серйозно вплинули пошкодження багатьох футболістів. Деякі травмовані Жозе Моурінью повернулися в склад, але на передматчевій розминці попав в лазарет Кріс Смоллінг. В обороні Юргена Клоппа проблем було навіть більше – справа на фланзі вийшов Натаніель Клайн, який давно не грав.

Манчестер Юнайтед активніше розпочав матч і навіть забив швидкий гол, який арбітри скасували через офсайд. Ешлі Янг прямим ударом зі штрафного відправив м'яч у сітку, але Ромелу Лукаку, перебуваючи в пасивному положенні поза грою, заважав зреагувати на політ сфери Аліссону.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Відкритий футбол продовжився, однак тепер вже Ліверпуль домінував. Гості не могли вивести м'яч з власної половини поля і припускалися грубих помилок. Все це призводило до постійних ударів по воротах Де Хеа та гострих кутових. Стріляли в основному Фабінью та Фірміно. Десь врятував голкіпер, десь – на лінії воріт захисники, а десь мерсисайдців підводила влучність. Станом на 13-ту хвилину титр видав на екрані статистику 7:1 за ударами на користь Ліверпуля.

У середині тайму господарі нарешті реалізували свою перевагу. Фабінью розкішним пасом з глибини знайшов у штрафному майданчику Садьйо Мане, а сенегалець легко розібрався з Де Хеа і відкрив рахунок у зустрічі. Такий рахунок став логічним наслідком тиску Ліверпуля, Ловрен навіть міг відразу подвоїти перевагу.

Однак другий вихід Юнайтед до чужих воріт завершився голом – мерсисайдські воротарі продовжують "привозити". Лукаку, який до того лише 4 рази зустрівся з м'ячем, прострілив з лівого флангу, а Аліссон у простій ситуації не зумів забрати м'яч до рук і відпустив круглого перед собою. Лінгард покарав команду Клоппа на добиванні.

До кінця першої половини МЮ вже не грав на відбій і більш-менш контролював ситуацію на полі, якщо порівнювати зі стартовим відрізком зустрічі. Команди пішли на перерву за нічийного рахунку.