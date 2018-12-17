Рома – Дженоа – 3:2 – відео голів та огляд матчу

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Петряк ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
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Ребров дійсно конфліктує з капітаном Ференцвароша – фанати зляться на українського тренераСвіт — 16 груд 823
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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: без шансів для Моурінью, геніальний Клопп з Фабінью та Шакірі, антидосягнення "дияволів"Англія — 16 груд 3506
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Маліновський забив здалеку фантастичний гол у ворота ОстендеБельгія — 16 груд 11064
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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це булоАнглія — 16 груд 1877
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