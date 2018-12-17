Рома – Дженоа – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Рома у бойовому матчі проти Дженоа зуміла здобути перемогу. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 16-й тур

Рома – Дженоа – 3:2

Голи: Фасіо, 31, Клюйверт, 45, Крістанте, 59 – Пйонтек, 17, Хільємарк, 33

Рома вирвала перемогу в Дженоа: 16-й тур Серії А, матчі неділі

Рома у результативному матчі перестріляла Дженоа. Генуезці вийшли вперед у рахунку завдяки голу Пйонтека, який нарешті відзначився голом. Досить швидко Фасіо відновив рівновагу, але Хільємарк блискавично повернув перевагу Дженоа. Клюйверт ще до перерви зрівняв рахунок. А по перерві Джастін асистував Крістанте, який і приніс перемогу римлянам.