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Леванте – Барселона – 0:5 – відео голів та огляд матчу

09:12 108 Читать на русском
Леванте – Барселона – 0:5 – відео голів та огляд матчу
Леванте – Барселона – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Барселона

Барселона декласувала Леванте у 16-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Леванте – Барселона.

Фаворит матчу був очевидний, що і продемонструвала гра.

Барселона не помітила Леванте на полі та без особливих зусиль відвантажила супернику 5 голів. Три з яких – на рахунку Ліонеля Мессі.

Леванте – Барселона: розгром провінційної романтики, іншопланетний Мессі та сумнівний експеримент Вальверде

Єдине чим запам'ятались господарі, це вилученням наприкінці зустрічі.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Леванте – Барселона – 0:5

Голи: Суарес, 35, Мессі, 43, 47, 60, Піке, 88

Іспанія16 турСьюдад де Валенсія (Валенсія)

Леванте - Барселона: Неділя 16 грудня 2018

Леванте
Матч завершено
0 : 5
Барселона
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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Леванте Леванте Леванте - Барселона
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