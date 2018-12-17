Леванте – Барселона – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Барселона декласувала Леванте у 16-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Леванте – Барселона.

Фаворит матчу був очевидний, що і продемонструвала гра.

Барселона не помітила Леванте на полі та без особливих зусиль відвантажила супернику 5 голів. Три з яких – на рахунку Ліонеля Мессі.

Леванте – Барселона: розгром провінційної романтики, іншопланетний Мессі та сумнівний експеримент Вальверде

Єдине чим запам'ятались господарі, це вилученням наприкінці зустрічі.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Леванте – Барселона – 0:5

Голи: Суарес, 35, Мессі, 43, 47, 60, Піке, 88