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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – відео голів

18:37 859 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – відео голів
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – відео голів

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед обмінялися голами у матчі 17 туру АПЛ. Дивіться відео голів матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед.

На 24-й хвилині Мане відкрив рахунок у матчі.

На 33-й хвилині Лінгард після помилки Аліссона зрівняв рахунок.

Англія17 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Манчестер Юнайтед: Неділя 16 грудня 2018

Ліверпуль

live
1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англія Відеоновини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліверпуль - Манчестер Юнайтед Ліверпуль Ліверпуль
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