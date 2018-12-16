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Торіно – Ювентус – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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Торіно – Ювентус – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Радість Роналду / твіттер Ювентуса

Ювентус у Туринському дербі на виїзді мінімально здолав Торіно. Відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку до вашої уваги.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 16-й тур

Торіно – Ювентус – 0:1

Голи: Роналду, 70 (пен)

Ювентус здобув мінімальну перемогу над Торіно в дербі – переможний гол в активі Роналду

Долю зустрічі вирішив епізод у другому таймі. Дзадза вирішив допомогти обороні й невдало відкинув м'яча на голкіпера Торіно Ічасо, а той не зумів уникнути контакту з Маріо Манджукічем, що спричинило призначення пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Кріштіану Роналду та зрівнявся в гонці бомбардирів із форвардом Дженоа Кшиштофом Пйонтеком.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія16 турСтадіо Олімпіко (Турин)

Торіно - Ювентус: Субота 15 грудня 2018

Торіно
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
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Італія Ювентус Ювентус Торіно Торіно Відеоновини Торіно - Ювентус
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