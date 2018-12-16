Борусія Д – Вердер – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Дортмундська Борусія здобула перемогу над бременським Вердером у 15-му турі німецької Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 15 тур

Борусія Д – Вердер – 2:1

Голи: Алькасер, 20, Ройс, 27, – Крузе, 35

Борусія Д обіграла Вердер та відірвалась від переслідувачів на вершині Бундесліги

Команди яскравіше провели першу половину гри, в якій глядачі побачили три взяття воріт. Спочатку до справи взявся Дортмунд: на 20-й хвилині Рафаел Геррейро навісив зі штрафного, а Пако Алькасер головою відправив м'яч у сітку. Через 7 хвилин Марко Ройс точним ударом у нижній кут воріт завершив швидку атаку "джмелів".

Вердер свій гол оформив на 35-й хвилині. Аугустінссон відкинув на Крузе, а Макс гарматним пострілом з-за меж штрафного майданчика ввігнав м'яч під поперечину. Більше команди, попри активні зусилля, не забивали. Перемога дозволила Борусії Д збільшити відрив від другого місця до 9 очок.