Колос – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 20-го туру УПЛ Колос приймає Карпати, Львів зустрінеться з Олександрією, а Десна – з Маріуполем.

Колос – Карпати

Початок о 17:00, телетрансляція на каналі "Футбол 1". Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

Колос у першому після зимової паузи турі приємно здивував, у красивому стилі перегравши Олександрію на виїзді. Так, у "жовто-чорних" не вистачало десятка футболістів через дискваліфікації, травми та трансферний бан, однак все це не відміняло хорошого футболу ковалівців. Підопічні Руслана Костишина зіграли дуже агресивно, при цьому виявивши гарну реалізацію – награвши на 0,97 xG, команда забила два голи. Тепер шостій команді УПЛ потрібно перенести всі свої чесноти на матч проти Карпат.

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Львів'яни тиждень тому відібрали очки у СК Дніпро-1, який вчора "хлопнув" Динамо. Так, єдиний гол підопічні Романа Санжара, з великою вірогідністю, провели з офсайду, але загалом матч був доволі рівним. Від "зелено-білих" після всіх кадрових перестановок та на фоні клубних проблем точно очікували меншого, але збори позитивно подіяли на сприйняття ідей тренерського штабу. Втім, варто розуміти, що на більше Карпати не награли, а СК Дніпро-1 був дещо розібраним. В будь-якому випадку, сьогодні потрібна лише перемога – поки Ворскла гратиме з Шахтарем, є шанс обійти її в турнірній таблиці, покинувши останню сходинку в турнірній таблиці.

Попередній матч. 28.09.2019. 9-й тур чемпіонату України-2019/2020

Карпати – Колос – 1:2

Голи: Смирний, 8, Назарина, 28, – Волков, 44.

Кадрова ситуація:

Травмовані: Костишин – Танчик, Веремієнко, Деда, Якімець (Карпати)

Дискваліфіковані: Дубінчак (Карпати)

Орієнтовні склади на матч Колос – Карпати

Колос: Волинець – Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець – Богданов, Оріховський – Ільїн, Смирний, Вільх'яльмссон – Морозко

Карпати: Кудрик – Мартінс, Прима, Халл, Слива – Кльоц, Назарина – Г. Пасіч, Козак, Лях – Матар

"Родзинки" матчу:

– Карпати не перемагають в Чемпіонаті з 20 вересня 12 матчів підряд: =4-8.

– Безнічийна клубна рекордна серія Колоса розпочалася в УПЛ 28 вересня саме в матчі з Карпатами й триває 11 матчів: 4 перемоги та 7 поразок.

– Карпати можуть пропустити 600-й виїзний гол в Чемпіонатах (ще 3 м’ячі).

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

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Як і в більшості матчів УПЛ, конкретний результат прогнозувати важко, адже команди занадто рівні. Втім, суто теоретично Колос має перевагу – він і з Олександрією зіграв потужно, і суперник дуже проблемний. Карпати мають дати бій, але суто на папері команда Романа Санжара виглядає слабшою. Саме тому є сенс ставити на перемогу ковалівців.

Львів – Олександрія

Початок о 14:00, телетрансляція на каналі "Футбол 2". Арбітр – Анатолій Абдула (Харків).

Львів у минулому турі здобув мінімальну перемогу в загалом рівному, нудному й мало кому цікавому матчі з Олімпіком. Поки важко зрозуміти, що нового за зиму дав Егіше Мелікян своїм підопічним – здається, у перших матчах під його керівництвом команда працювала агресивніше. Варто відзначити лише фізичну підготовку й хорошу форму Альваро та Богунова, які й стали героями поєдинку з "олімпійцями", але в ігровому плані "містяни" виглядають дуже важко. Принаймні, для перегляду.

Статистика протистояння Львова проти Олександрії

Всього: 7 матчів, 2 перемоги Львова, 3 нічиї, 2 перемоги Олександрії, різниця м’ячів 7-8

У Прем’єр-лізі: 7 матчів (+2, =3, -2, 7-8)

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Олександрія у минулому турі зганьбилася, програвши у рідних стінах Колосу. В деяке виправданя можна сказати, що "жовто-чорні" в півтора рази перевершили суперника за очікуваними голами при відсутності половини основи та новачків – дійшло до того, що опорники грали фулбеків. Втім, у Володимира Шарана залишились серйозні питання по самовідачі та дисципліні (в першу чергу, до Задераки та Бабогла) – ковалівці класно запресингували бронзового призера УПЛ. Так чи інакше, більше Олександрія програвати не може, адже Зоря відірвалася на чотири очки.

Попередній матч. 28.09.2019. 9-й тур чемпіонату України-2019/2020

Олександрія – Львів – 2:0

Голи: Банада, 35, Безбородько, 90+2

Кадрова ситуація

Травмовані або під питанням: Гордієнко, Ковалець, Шастал, Пашаєв (Олександрія)

Дискваліфіковані: Довгий (Олександрія)

Найбільша перемога Олександрії: 28.09.2019. 9-й тур чемпіонату України-2019/2020

Олександрія – Львів – 2:0



Найрезультативніший матч: 02.09.2018. 7-й тур чемпіонату України-2018/2019

Львів – Олександрія – 2:2

Орієнтовні склади на матч Львів – Олександрія

Львів: Пеньков – Гончар, Братков, Борзенко, Бопесу – Приймак, Сабіно – Богунов, Велвес, Альваро – Ренан

Олександрія: Паньків – Стецьков, Бабогло, Дубра, Вантух – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Грицук, Мишенко – Сітало

"Родзинки" матчу:

– Олександрія може зазнати 90-ї поразки в УПЛ.

– Безнічийна серія матчів Львова проти Олександрії триває 4 гри: по 2 перемоги та поразки.

– 200-й матч в УПЛ може провести Юрій Паньків (Олександрія).

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

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Олександрія у першому після зими турі неприємно здивувала, але навіть у такій формі вона сильніша за той Львів, який ми побачили з Олімпіком. Тим паче, у "жовто-чорних" стали доступні новачки, а Лучкевич, Стецьков та Мірошніченко відбули дискваліфікацію. Львів, вірогідно, зведе поєдинок до в'язкового протистояння з одним голом, однак суто теоретично його повинен забити футболіст Олександрія. Поки що так.

Десна – Маріуполь

Початок о 14:00, телетрансляція на каналі "УНІАН". Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава).

Десна тиждень тому провела дуже гідний матч проти Шахтаря, пропустивши єдиний м'яч аж на 90+5-й хвилині й до цього забивши у ворота Пятова – щоправда, гол чернігівців скасували. Захоплення викликав навіть не результат, а сам футбол сіверян. Один з претендентів на бронзу нічим не поступався "гірникам", грамотно пресингував і перекривав зони, а також виявив хорошу фізичну підготовку – словом, це не було схоже на прагматичну класику УПЛ. Так, в суперниках був резерв Шахтаря, але даний факт ніяк не принижує якості гри Десни. Тепер же потрібно перенести всі чесноти на поєдинок з Маріуполем, адже Зоря встигла відірватися на чотири очки.

Статистика протистояння Десни з Маріуполем:

Всього: 13 матчів, 6 перемог Десни, 1 нічия, 6 перемог Маріуполя, різниця м’ячів 22-19.

У Прем’єр-лізі: 3 матчі (+3, =0, -0, 10-1)

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Маріуполь у минулому турі цілком міг допомогти сіверянам, ледь не розписавши нічию із Зорею. Точний удар Лєднєва зі штрафного та невдала гра Гальчука принесли луганцям перемогу, яка не дуже відповідала духу гри, але відповідала статистиці очікуваних голів (0,99 проти 1,81) та загальному балансу сил. Підопічні Олександра Бабича нічим у тому поєдинку не вразили, залишившись все тією ж неприємною, але прохідною командою з болота турнірної таблиці. В'язкий футбол, обмежена кількість моментів, ставка на фізику – ось все, що можна сказати про нинішній Маріуполь.

Попередній матч. 29.09.2019. 9-й тур чемпіонату України-2019/2020

Маріуполь – Десна – 0:4

Голи: Хльобас, 20, 67, Філіппов, 21, 81

Кадрова ситуація

Травмовані або під питанням: Худжамов (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Танковський, Чех (Маріуполь)

Найбільша перемога Десни: 29.09.2019. 9-й тур чемпіонату України-2019/2020

Маріуполь – Десна – 0:4



Найрезультативніший матч: 26.10.1997. 1/16 фіналу Кубка України-1997/1998

Маріуполь – Десна – 5:3

Орієнтовні склади на матч Десна – Маріуполь

Десна: Паст – Фаворов, Імереков, Тамм, Мостовий – Арвеладзе, Домбровський – Картушов, Тотовицький, Гуцуляк – Філіппов

Маріуполь: Гальчук – Полегенько, Дава, Яворський, Биков – Федорчук, Ігнатенко – Чурко, Мишньов, Горбунов – Фомін

"Родзинки" матчу:

– Десна в УПЛ не пропускає голів від Маріуполя впродовж 202-х хвилин.

– 200-й матч в УПЛ може провести Руслан Фомін (Маріуполь), 100-й – Дмитро Хльобас (Десна).

– 150-й матч Олександра Бабича біля керма різних клубів УПЛ.

– Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 50-ї поразки своїх підопічних.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Десна традиційно успішно грає проти Маріуполя – азовці стали справжнім "клієнтом" атаки чернігівців. В цьому матчі голів повино бути менше, однак фінальний результат повинен залишитись тим же. Азовцями зараз не до снаги тягатися із сіверянами.

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