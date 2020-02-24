Шаран: Деякі гравці Олександрії повинні переглянути ставлення, інакше не будуть навіть тренуватися з основою

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран підсумував матч проти Колоса, у якому його команда пропустила вирішальний гол у компенсований час.

"Всі знають, які обставини склалися у нас перед цим матчем. Звичайно, ми сподівалися на бійцівські якості, ми вище Колоса за зростом, сподівалися на стандарти. Поля поки не тієї якості, яку хотілося б бачити, але це не основна причина.

Результативні удари вихованця Динамо у відеоогляді матчу Олександрія – Колос – 1:2

Причина не тільки в тренерському штабі, а й у футболістах. Тренерський штаб підбирає гравців, тренує. А якщо футболісти виходять і так грають, щось не виходить. Це не те, що хотілося б бачити. У перерві багато було сказано. Вийшли з роздягальні – відразу отримали гол.

Більш заслуженим був би нічийний результат, було б нормально. Деякі гравці повинні переглянути ставлення, інакше в майбутньому вони не будуть навіть тренуватися з основною командою. Це стосується не тих гучних прізвищ, що були раніше в Олександрії, а тих футболістів, які на даному етапі не виконують вимоги.

Прикра поразка. Але у нас є характер, зможемо перебороти це. Головне, щоб повернулися ті гравці, які травмовані і дискваліфіковані. Я нарахував 10 гравців", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, після поразки від Колоса команда Шарана продовжує перебувати на 5 місці в турнірній таблиці УПЛ.

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