Рух здійснив камбек у матчі 26-го туру УПЛ проти Вереса. Читайте огляд матчу Рух – Верес, який відбувся 27 квітня 2024 року, на "Футбол 24".

Верес продовжує вести боротьбу за виживання, а от Рух має шанс вперше в історії потрапити до єврокубків. Початок гри був без моментів, зате боротьби вистачало. Так, Дахновський вже на 3-й хвилині отримав "гірчичник". Здалеку спробував прикластись Пастух – ледь не єдиний момент за перші 30 хвилин.

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По завершенні перших пів години гри Верес неочікувано повів у рахунку. Гол видався курйозним та ефектним. Гайдучик отримав м'яч на правому фланзі, змістився та пробив, а Слюбик, намагаючись відбити удар, направив м'яч у ближню дев'ятку, чим дезорієнтував воротаря – 0:1! Рух намагався відігратись, але Верес грамотно закрився, тож на перерву команди пішли за переваги рівненців.

На старті другого тайму львів'яни відігрались, і зробив це Слюбик. Після розіграшу штрафного Карабін навісив до штрафного з правого флангу, але поцілив у захисника. М'яч свічкою піднявся над штрафним, Холод головою зумів скинути до лінії воротарського, а Слюбик встиг втикнути ногу поміж Кучеренком та Жуліо Сезаром – 1:1!

На 59-й хвилині вже Рух вийшов уперед. Карабін, здавалось, невдало обробив м'яч та його втратив, але нав'язав боротьбу Кучеренку на правому фланзі і помітив вільного Таллеса перед штрафним. Передача на бразильця, який красиво поклав у дальню дев'ятку. Карабін збільшив відрив Руха: Сич віддав праворуч на Ярослава, той на замаху прибрав захисника та обвідним ударом забив у дальній кут. Пастух дальнім ударом міг зробити перевагу розгромною, але Когут потягнув. В підсумку, впевнена перемога львів'ян – 3:1.

Таким чином, Рух набрав 44 очки та наблизився до СК Дніпро-1, який на четвертій сходинці з 45 пунктами. Верес з 20 балами залишився чотирнадцятим.

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