Богданов – про боротьбу за топ-6 УПЛ: Колос буде чіплятися за цей шанс до останнього

Новачок Колоса Андрій Богданов розповів про дебютну гру в новій команді з Олександрією в рамках 19-го туру УПЛ (2:1).

"Якщо ми виграли, значить, заслужили ці три очки. Матч вийшов досить важким. Олександрія грала вдома і теж хотіла заробити перемогу. По грі, можливо, більш справедливою ​​повинна була бути нічия, але ми наприкінці забили гол, і в підсумку здобули для нас дуже важливу перемогу на шляху до вирішення своїх завдань.

УПЛ – найбільш грубий європейський чемпіонат, Львів у топ-10 світового рейтингу

Ми грали на перемогу, незважаючи на виїзний статус матчу. Тренери налаштовували нас на три очки, тому що, коли думаєш про нічию, обов'язково програєш.

У Колосі відмінний колектив, всі хороші хлопці, ніяких проблем з адаптацією не було, тому що знайомий був майже з усіма футболістами. Думаю, що ми готові до решти матчів чемпіонату. Зараз всі наші думки зосереджені на завданні закріпитись у першій "шістці". І ми будемо чіплятися за цей шанс до останнього", – цитує Богданова Команда 1.

"У Динамо – великі проблеми": Десна награла на нічию, або В чому ветеран Шахтаря погодився із Михайличенком