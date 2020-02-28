Олександрія здивувала транспортним засобом, яким вирушила на матч проти Львова

Олександрія вирушила на матч проти Львова / ФК Олександрія

Олександрія вирушила на матч 20 туру УПЛ, у якому зіграє проти Львова.

Команда Володимира Шарана полетіла до Львова військово-транспортним літаком Ан-26, інформує офіційний твіттер клубу. Ця модель літака експлуатується ще з 1973 року.

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Нагадаємо, що Олександрія наразі посідає 5 місце в УПЛ. Команда має рівну кількість очок з Десною – по 33, і на 4 залікових бали відстає від Зорі.

Зазначимо, що матч Львів – Олександрія відбудеться у суботу, 29 лютого. Початок – о 14:00.

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