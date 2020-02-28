Олександрія здивувала транспортним засобом, яким вирушила на матч проти Львова

Ліга Європи — 14:14 24989
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Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
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"З кожним матчем все більше сивини у моєму волоссі": мати Степаненка – про гол свого сина у ворота БенфікиЛіга Європи — 13:40 1211
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Бенфіка – Шахтар: "Зінедін Степаненко" взяв Лісабон, жах Матвієнка – оцінки "гірникам" за дику нічию з присмаком 1/8 ЛЄЛіга Європи — 12:25 3622
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"Атака Шахтаря – найкраща в ЛЄ": Мирон Маркевич критикує збірників за Бенфіку і дає несподіваний прогноз на фіналЛіга Європи — 12:00 15912
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Динамо оголосило про перехід Кадара в китайський клубУкраїна — 09:20 9976