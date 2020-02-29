Колос – Карпаты и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 20-го тура УПЛ Колос принимает Карпаты, Львов встретится с Александрией, а Десна – с Мариуполем.

Колос – Карпаты

Начало в 17:00, телетрансляция на канале "Футбол 1". Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье).

Колос в первом после зимней паузы туре приятно удивил, в красивом стиле переиграв Александрию на выезде. Да, у "желто-чёрных" не хватало десятка футболистов из-за дисквалификаций, травм и трансферного бан, однако всё это не отменяло хорошего футбола ковалёвцев. Подопечные Руслана Костишина сыграли очень агрессивно, при этом обнаружив хорошую реализацию – наиграв на 0,97 xG, команда забила два гола. Теперь шестой команде УПЛ нужно перенести все свои преимущества на матч против Карпат.

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Львовяне неделю назад отобрали очки у СК Днепр-1, который вчера "хлопнул" Динамо. Да, единственный гол подопечные Романа Санжара, с большой вероятностью, провели из офсайда, но в целом матч был довольно равным. От "зелёно-белых" после всех кадровых перестановок и на фоне клубных проблем точно ожидали меньшего, но сборы положительно подействовали на восприятие идей тренерского штаба. Впрочем, следует помнить, что на большее Карпаты не наиграли, а СК Днепр-1 был несколько разобранным. В любом случае, сегодня нужна только победа – пока Ворскла сыграет с Шахтером, есть шанс обойти её в турнирной таблице, покинув последнюю строчку в турнирной таблице.

Предыдущий матч. 28.09.2019. 9-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Карпаты – Колос – 1:2

Голы: Смирный, 8, Назарина, 28 – Волков, 44.

Кадровая ситуация:

Травмированные: Костышин – Танчик, Веремиенко, Деда, Якимец (Карпаты)

Дисквалифицированы: Дубинчак (Карпаты)

Ориентировочные составы на матч Колос – Карпаты

Колос: Волынец – Ефремов, Гавриш, Петров, Емец – Богданов, Ориховский – Ильин, Смирный, Вильхьяльмссон – Морозко

Карпаты: Кудрик – Мартинс, Прима, Халл, Слива – Клёц, Назарина – Г. Пасич, Козак, Лях – Матар

"Изюминки" матча:

– Карпаты не побеждают в Чемпионате с 20 сентября 12 матчей подряд: = 4-8.

– Безничейная клубная рекордная серия Колоса началась в УПЛ 28 сентября именно в матче с Карпатами и длится 11 матчей: 4 победы и 7 поражений.

– Карпаты могут пропустить 600-й выездной гол в чемпионатах (ещё 3 мяча).

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

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Как и в большинстве матчей УПЛ, конкретный результат прогнозировать трудно, ведь команды слишком равные. Впрочем, чисто теоретически Колос имеет преимущество – он и с Александрией сыграл мощно, и соперник очень проблемный. Карпаты должны дать бой, но исключительно на бумаге команда Романа Санжара выглядит слабее. Именно поэтому есть смысл ставить на победу ковалёвцев.

Львов – Александрия

Начало в 14:00, телетрансляция на канале "Футбол 2". Арбитр – Анатолий Абдула (Харьков).

Львов в прошлом туре одержал минимальную победу в равном, скучном и мало кому интересном матче с Олимпиком. Пока трудно понять, что нового за зиму дал Егише Меликян своим подопечным – кажется, в первых матчах под его руководством команда работала агрессивнее. Стоит отметить лишь физическую подготовку и хорошую форму Альваро и Богунова, которые и стали героями поединка с "олимпийцами", но в игровом плане "горожане" выглядят очень трудно. По крайней мере, нет.

Статистика противостояния Львова против Александрии

Всего 7 матчей, 2 победы Львова, 3 ничьи, 2 победы Александрии, разница мячей 7-8

В Премьер-лиге: 7 матчей (+2, =3, -2, 7-8)

Шаран: Некоторые игроки Александрии должны пересмотреть отношение, иначе не будут даже тренироваться с основой

Александрия в прошлом туре опозорилась, проиграв в родных стенах Колоса. В некоторое оправданий можно сказать, что "желто-черные" в полтора раза превзошли соперника по ожидаемым голами при отсутствии половины основы и новичков - дошло до того, что опорники играли фулбэка. Впрочем, у Владимира Шарана остались серьезные вопросы по самовидачи и дисциплине (в первую очередь, к Задерака и Бабогла) - Коваливке классно запрессинговали бронзового призера УПЛ. Так или иначе, больше Александрия проигрывать не может, ведь Заря оторвалась на четыре очка.

Предыдущий матч. 28.09.2019. 9-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Александрия – Львов – 2:0

Голы: Банада, 35, Безбородко, 90+2

Кадровая ситуация

Травмированные или под вопросом: Гордиенко, Ковалец, Шастал, Пашаев (Александрия)

Дисквалифицированы: Довгий (Александрия)

Самая крупная победа Александрии: 28.09.2019. 9-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Александрия – Львов – 2:0



Самый результативный матч: 02.09.2018. 7-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Львов – Александрия – 2:2

Ориентировочные составы на матч Львов – Александрия

Львов: Пеньков – Гончар, Братков, Борзенко, Бопесу – Приймак, Сабино – Богунов, Велвес, Альваро – Ренан

Александрия: Панькив – Стецков, Бабогло, Дубра, Вантух – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Грицук, Мышенко – Ситало

"Изюминки" матча:

– Александрия может понести 90-е поражение в УПЛ.

– Безничейная серия матчей Львова против Александрии длится 4 игры по 2 победы и поражения.

– 200-й матч в УПЛ может провести Юрий Панькив (Александрия).

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Александрия удивила транспортным средством, которым отправилась на матч против Львова

Александрия в первом после зимы туре неприятно удивила, но даже в такой форме она сильнее того Львова, который мы увидели с Олимпиком. Тем более, у "желто-чёрных" стали доступны новички, а Лучкевич, Стецьков и Мирошниченко отбыли дисквалификации. "Горожане", вероятно, сведут поединок в взякому противостоянию с одним голом, однако чисто теоретически его должен забить футболист Александрии. Пока что так.

Десна – Мариуполь

Начало в 14:00, телетрансляция на канале "УНИАН". Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава).

Десна неделю назад провела очень достойный матч против Шахтера, пропустив единственный мяч аж на 90+5-й минуте и до этого забив в ворота Пятова – правда, гол черниговцев отменили. Восторг вызвал даже не результат, а сам футбол северян. Один из претендентов на бронзу ничем не уступал "горнякам", грамотно прессинговал и перекрывал зоны, а также обнаружил хорошую физическую подготовку – словом, это не было похоже на прагматичную классику УПЛ. Да, в соперниках был резерв Шахтера, но данный факт никак не унижает качества игры Десны. Теперь же нужно перенести все преимущества на поединок с Мариуполем, ведь Заря успела оторваться на четыре очка.

Статистика противостояния Десны с Мариуполем:

Всего: 13 матчей, 6 побед Десны, 1 ничья, 6 побед Мариуполя, разница мячей 22-19.

В Премьер-лиге: 3 матча (+3, =0, -0, 10-1)

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Мариуполь в прошлом туре вполне мог помочь северянам, едва не расписав ничью с Зарей. Точный удар Леднева со штрафного и неудачная игра Гальчука принесли луганчанам победу, не очень соответствующую духу игры, но отвечавшую статистике ожидаемых голов (0,99 против 1,81) и общему балансу сил. Подопечные Александра Бабича ничем в том поединке не впечатлили, оставшись всё тем же неприятной, но проходной командой из болота турнирной таблицы. Вязкий футбол, ограниченное количество моментов, ставка на физику – вот и всё, что можно сказать о нынешнем Мариуполе.

Предыдущий матч. 29.09.2019. 9-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Мариуполь – Десна – 0:4

Голы: Хльобас, 20, 67, Филиппов, 21, 81

Кадровая ситуация

Травмированные: Худжамов (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Танковский, Чех (Мариуполь)

Самая крупная победа Десны: 29.09.2019. 9-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Мариуполь – Десна – 0:4



Самый результативный матч: 26.10.1997. 1/16 финала Кубка Украины-1997/1998

Мариуполь – Десна – 5:3

Ориентировочные составы на матч Десна – Мариуполь

Десна: Паст – Фаворов, Имереков, Тамм, Мостовой – Арвеладзе, Домбровский – Картушов, Тотовицкий, Гуцуляк – Филиппов

Мариуполь: Гальчук – Полегенько, Дава, Яворский, Быков – Федорчук, Игнатенко – Чурко, Мишнёв, Горбунов – Фомин

"Изюминки" матча:

– Десна в УПЛ не пропускает голов от Мариуполя в течение 202-х минут.

– 200-й матч в УПЛ может провести Руслан Фомин (Мариуполь), 100-й – Дмитрий Хлёбас (Десна).

– 150-й матч Александра Бабича у руля различных клубов УПЛ.

– Александр Рябоконь у руля различных клубов УПЛ может стать свидетелем 50-го поражения своих подопечных.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Десна традиционно успешно играет против Мариуполя – азовцы стали настоящим "клиентом" атаки черниговцев. В этом матче голов должно быть меньше, однако финальный результат должен остаться тем же. Подпопечным Александра Бабича сейчас не под силу тягаться с северянами.

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