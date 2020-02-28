Назарина розкрив секрет своєї результативності в Карпатах

Півзахисник львівських Карпат Єгор Назарина поділився очікуваннями від матчу 20-го туру УПЛ проти ковалівського Колоса.

"Їдемо до Києва з бойовим настроєм та налаштовуємось виключно на позитивний результат. З турнірної точки зору для нас неважливо, домашній матч чи виїзний, у нас завдання лише одне – перемога. Пам’ятаю свій гол у першому колі у ворота Колоса. Це був мій перший м’яч за Карпати! Таке не забувається, тож буду старатись повторити цей успіх.

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Команда створює для мене моменти, тому вдалось забити вже п’ять голів у сезоні. Радий цьому, адже вважаю, що п’ять влучних пострілів – непоганий результат, однак у мене є мета забити ще більше. Тим паче, гравець на моїй позиції повинен однаково успішно забивати, віддавати результативні передачі та руйнувати атаки суперника.

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За моїх півроку у складі Карпат було різне – і приємні миттєвості, і дошкульні поразки, однак в команді всі хлопці позитивно налаштовані, у нас чудовий колектив і я вірю, що ми піднімемось у турнірній таблиці. Щасливий, що перейшов до львівського клубу. Хочу попросити вболівальників, щоб вони підтримували нас до кінця. Ми докладаємо усіх зусиль, було приємно чути слова підтримки після минулого матчу з СК Дніпро-1. З кожним матчем ми будемо додавати, а там і перемоги прийдуть", – цитує Назарину офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, вже завтра львів’яни на виїзді протистоятимуть Колосу. Початок матчу о 17:00. Карпати після 19-ти турів посідають останню сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 12 очок, Колос з 23 пунктами йде шостим.

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