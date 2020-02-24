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Гуцуляк прокоментував свій гол у ворота Шахтаря – взяття воріт скасували після застосування VAR

12:30 2182 Читать на русском
Гуцуляк прокоментував свій гол у ворота Шахтаря – взяття воріт скасували після застосування VAR
Олексій Гуцуляк / фото з відкритих джерел

Нападник Десни Олексій Гуцуляк прокоментував епізод зі скасованим голом, який відбувся у другому таймі матчу з Шахтарем.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

"Думаю, у кожного будуть негативні відчуття. Ти забиваєш, тебе емоції переповнюють, перший гол, перший офіційний матч. Емоції розривали, але коли порадів і розумієш, що суддя свистить, каже, що гол скасовується... Не знаю, моменту не бачив. Можливо, там було порушення правил, офсайд", – сказав Гуцуляк в ефірі Футбол NEWS.

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Нагадаємо, арбітр Євген Арановський скасував гол Гуцуляка через те, що Олександр Філіппов, який віддавав результативну передачу, перебував в офсайді.

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Теги
Шахтар - Десна Десна Десна Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк
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