Карпати підписали гравця із досвідом виступів в Італії

Україна — 18:32 1895
-
Динамо виключило Кадара із заявки на УПЛ – гравець відверто натякнув на відхід з клубу
-
Бенфіка – Шахтар: португальці оголосили попередню заявку на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 15:06 5081
-
Зінченко на порозі вирішального періоду – конкурент і невдалий сезон Манчестер Сіті можуть допомогти українцюАнглія — 14:40 7106
-
Загублений: Швед у Селтіку – це помилка, або Яке Динамо спроможне реабілітувати українцяСергій Тищенко — 14:00 10377
-
Кубок України: УАФ повідомила дати та час проведення матчів 1/4 фіналуКубок України — 10:41 10648