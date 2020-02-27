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Карпати підписали гравця із досвідом виступів в Італії

17:48 5265 Читать на русском
Карпати підписали гравця із досвідом виступів в Італії
Василь Прийма / фото ФК Карпати

Львівські Карпати оголосили про підписання досвідченого захисника Василя Прийми.

Василь Прийма став гравцем Карпат, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

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Угода із захисником розрахована до кінця поточного сезону. Прийма виступатиме за "левів" під 44 номером.

Зазначимо, що українець виступав за донецький Металург та Зорю в Україні та за італійські Торіно та Фрозіноне. Останнім клубом Прийми став солігорський Шахтар, який тренує Юрій Вернидуб.

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