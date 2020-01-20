Холанд пройшов посвяту, Сетьєн повернув Барсі обличчя, МЮ не встояв проти Клоппа, блискуча форма Кріша – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Скандальна Севілья, лондонська лихоманка та яскраві бомбардири Бундесліги – в нашому матеріалі.

1. Холанд: дебют мрії та операція "розірвати Аугсбург". Борусія горіла баварцям 3:1, а Марко Ройс вправлявся в мистецтві марнотратства, коли Люсьєн Фавр вирішив кинути в бій юного новачка. Через 20 хвилин Дортмунд вже святкував камбек – на табло світилися комфортні 3:5. Ерлінг Холанд трьома першими ударами в Бундеслізі забив 3 голи. Точно як Обамеянг, який 7 років тому дебютував з хет-трику Аугсбургу під тим же 17-м номером. Алькасер і Лєвандовскі також відвантажували цьому супернику по 3 при першій зустрічі – своєрідний обряд посвяти для форвардів. Наскільки ж Ерл крутий, яке в нього гольове чуття, яка реалізація... фантастика! Адаптація поміж дортмундського покоління Z пройшла миттєво. Борусія доклала купу зусиль для цього трансферу та пішла на поступки, але вже отримує віддачу.

2. У Ліверпуля чергові досягнення, план Сульшера вже не спрацював. Уле Гуннар був єдиним, хто зупинив мерсисайдців у першому колі. У другому повторити подвиг не вдалося. Манчестер Юнайтед мав мінімальні шанси, але без Рашфорда був приреченим. Тоді як суперник розіграв один зі своїх основних козирів, забивши зі стандарту (ван Дейк – титан). Клопп і Салах викреслили важливі пункти зі своїх списків: німець вперше переграв Сульшера, єгиптянин вперше забив МЮ. Аліссон оформив асист і продовжив "суху" серію до 7 матчів. Ліверпуль не програє вдома вже 1002 дні. Кожен наступний матч "скаузерів" інтригує не підсумковим результатом чи турнірною ситуацією (+16 від Сіті), а новими рекордами.

Ліверпуль – МЮ: Клопп підкорив останню вершину, "дияволам" забракло Рашфорда, Фред – світла пляма у гостей

3. Сетьєн повернув на Камп Ноу стиль, але без Мессі нікуди. Послідовник Кройфа прийшов у Барселону з чіткою метою – віднайти клубну ідентичність, яку "зруйнував" попередній тренер. Кіке за лічені дні пояснив футболістам основи своєї філософії. Було неважко, вона в них у крові. Вже в дебютному матчі Барса видала 83% володіння та набила понад тисячу передач. Гранада навіть не отримувала м'яч, щоб побудувати осмислену атаку. Розкішний контроль, легкий вихід з-під пресингу, ефектні комбінації, "тікі-така" – все як в старі-добрі часи. От тільки поки що – стерильна "тікі-така", яку так не любить Пеп Гвардіола. За гостроту досі відповідає Лео Мессі. В активі аргентинця єдиний гол Гранаді. Він забиває за Барсу під керівництвом 7 різних тренерів.

Барселона – Гранада: Сетьєн намалював красномовну картину, герой з Ла Масії засяяв, а Мессі – порятунок від стерильності

4. Роналду не втрачає форму та відриває Ювентус від Інтера. Туринці "везуть" конкуренту вже 4 очки – Антоніо Конте двічі поспіль втратив перемогу, а Мауріціо Саррі в шоколаді завдяки головній зірці. Кріштіану забив 11 з 16 останніх голів Юве в Серії А. У неділю він оформив дубль у ворота Парми. Португалець – єдиний гравець, який 14 сезонів поспіль пробиває позначку в 15+ голів за чемпіонат. Він дедалі більше переконує, що "стара синьйора" зробила грамотну інвестицію. Італійська преса традиційно шаленіє та підбирає найяскравіші епітети для Кріша.

5. Сенсаційний герой Реала затьмарив ниття Севільї. Мадридці в центральному матчі іспанського вікенду здолали Севілью завдяки дублю Каземіро, який паралельно з гольовими звершеннями не забув топово виконати безпосередні обов'язки опорника. Дивовижно, що бразилець відіграє таку важливу роль у команді, але має одну з найменших зарплат. І не заздрить партнерам, не пишається собою, а просить трибуни Сантьяго Бернабеу аплодувати Йовічу (серб заробляє приблизно в 7 разів більше) за гольовий пас. Зі стану Севільї чутно було лише ображені крики, Лопетегі та Мончі голосили, що їх засудили, скасувавши гол Люка де Йонга. Хоча арбітри грамотно розібрали епізод – чітко видно, як Гудель рухається на Мілітао з метою заблокувати та звільнити партнера від опіки. Боси андалусійців ще мають бути щасливі, що рефері зарахував їхній другий гол, якому передувало влучання в руку.

Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро – Зідан декласував Лопетегі, VAR знову спровокував скандал

Ahora dilo sin llorar. pic.twitter.com/71u3KuY6br — Spanish Correilla (@SCorreilla) January 18, 2020

6. Лондонська нічийна лихоманка. 4 мирові на п'ятьох. І якщо Крістал Пелас вирвану на останніх хвилинах нічию з Ман Сіті однозначно заніс собі в актив, то Арсенал і Тоттенхем навряд чи щасливі через втрату очок. "Шпори" вперше за 10 матчів втримали ворота на замку, а в компенсований час їм забракло для успіху 10 міліметрів, але ж можна пригадати й пенальті Уотфорда. "Каноніри" безвольно втратили перемогу над Шеффілдом, а скарги Артети на суддівство ніяк їх не виправдовують. Вест Хем без Ярмоленка розійшовся миром з Евертоном в битві "непомірних амбіцій". Для повної гармонії не вистачає нічиєї Челсі – Лемпард був близьким, однак на 90+4 подарував радість Ньюкаслу.

7. Іммобіле йде на "Золотий бутс", Лаціо не збавляє обертів. 11 перемог поспіль у чемпіонаті – новий клубний рекорд "орлів". Абсолютно заслужені результати – лише раз протягом цієї серії вони поступилися супернику за якістю створених моментів (xG). Скептичних поглядів з фразами "от-от посиплються" стає дедалі менше, за втраченими очками римляни вже на другому місці. Чіро Іммобіле хет-триком розтрощив Сампдорію – у нього 23 голи в 19 матчах Серії А. У перегонах за Golden Boot італієць відірвався на 3 пункти.

8. Вернер наздогнав Лєвандовскі, Лейпциг закріпив лідерство. Переслідувачі Іммобіле мають меншу дистанцію, але не складають зброю. Роберт забив Герті лише раз, а от Тімо двічі засмутив Уніон – тепер в обох по 20 м'ячів. Баварія та РБ Лейпциг провели по одному потужному тайму, і цього вистачило для звитяг. Підсобив їм Гладбах – беззуба поразка Борусії від Шальке дозволила мюнхенцям піднятися на друге місце Бундесліги, а "бикам" збільшити свою перевагу до 5 очок. Лідер чемпіонату суперрезультативний – РБ 9 матчів поспіль забиває 3+ голи.

9. Малюк з Ліона розриває, а Мбаппе годує Неймара. У Франції вікенд присвятили національному кубку. Для Ліона матч зробив 16-річний форвард Раян Шеркі: 2 голи, 2 асисти і зароблений пенальті. Незабаром з "ліги талантів" випустять ще одну перлину. Томас Тухель вирішив не перевантажувати лідерів команди в другорядному турнірі. ПСЖ впорався і так, а Неймар і Мбаппе нудьгували на лаві запасних. Бразилець не відмовився від пропозиції перекусити та став героєм найепічніших кадрів вікенду.

Kylian & Neymar sur le banc face à Lorient en @coupedefrance pic.twitter.com/IUhZQ3ZBiV — Kylian Mbappé France (@KMBappe_France) January 19, 2020

10. Мілан – в одній перемозі від єврокубків, вільне падіння Наполі триває. Неаполітанці виграли лише один з останніх 12 матчів і опустилися в нижню частину таблиці. Частково справа у невезінні: за цей період команда не добрала 11 очок відповідно до xPTS і 15 разів у цьому сезоні влучили у каркас воріт. Після суботньої поразки від Фіорентини гравці вирішили втретє за сезон провести тренувальні збори. Ріно Гаттузо в катастрофічній ситуації, а от його колишній клуб радує вболівальників у 2020-му. Мілан на останній хвилині вирвав 3 очки в Удінезе: Ребіч оформив дубль, Ернандес став найкращим бомбардиром "россонері" в сезоні, Доннарумма привіз гол, але й не раз врятував.

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