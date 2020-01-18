Хет-трик Іммобіле у відеоогляді матчу Лаціо – Сампдорія – 5:1

Лаціо знищив Сампдорію у матчі 20 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Римляни організували розгром за 13 хвилин першого тайму. Рахунок відкрив Кайседо на 7-ій, згодом двома голами його підтримав головний бомбардир "орлів" Чіро Іммобіле.

Лаціо на власному полі завдяки хет-трику Іммобіле знищив Сампдорію і впритул наблизився до другої сходинки

Лаціо добив суперника у другій половині. Центрбек Бастуш результативно вийшов на заміну, а Іммобіле забив свій третій м'яч (два з пенальті). Наразі саме лідер атак римлян є найкращим бомбардиром топ-5 ліг Європи – в його активі 23 голи. Сампдорія ж спромоглася лише на м'яч престижу від Лінетті.