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Хет-трик Іммобіле у відеоогляді матчу Лаціо – Сампдорія – 5:1

20:25 516 Читать на русском
Хет-трик Іммобіле у відеоогляді матчу Лаціо – Сампдорія – 5:1
Іммобіле і Кайседо / Твіттер Лаціо

Лаціо знищив Сампдорію у матчі 20 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

7’ Феліпе Кайседо
16’ Чіро Іммобіле
21’ Чіро Іммобіле
54’ Бартоломеу Жасінту Бастуш
65’ Чіро Іммобіле
 
Кароль Лінетті 70’
Юліан Чабот 74’
7’ Феліпе Кайседо
16’ Чіро Іммобіле
21’ Чіро Іммобіле
54’ Бартоломеу Жасінту Бастуш
65’ Чіро Іммобіле
70’ Кароль Лінетті
74’ Юліан Чабот

Римляни організували розгром за 13 хвилин першого тайму. Рахунок відкрив Кайседо на 7-ій, згодом двома голами його підтримав головний бомбардир "орлів" Чіро Іммобіле.

Лаціо на власному полі завдяки хет-трику Іммобіле знищив Сампдорію і впритул наблизився до другої сходинки

Лаціо добив суперника у другій половині. Центрбек Бастуш результативно вийшов на заміну, а Іммобіле забив свій третій м'яч (два з пенальті). Наразі саме лідер атак римлян є найкращим бомбардиром топ-5 ліг Європи – в його активі 23 голи. Сампдорія ж спромоглася лише на м'яч престижу від Лінетті.

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Лаціо Лаціо Сампдорія Сампдорія Італія Чіро Іммобіле Чіро Іммобіле Відеоновини Лаціо - Сампдорія
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