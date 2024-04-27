Японець на 32-й хвилині забив у ворота Кепи Аррісабалаги, але VAR покликав головного арбітра до монітору. Після перегляду відео рефері скасував гол через фол Андера Барренечеа проти Орельєна Чуамені. Зауважимо, що Кубо – це колишній гравець Мадрида.

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"Дуже шкода. Будь-хто, хто дивився гру, розуміє, що ми заслуговували на перемогу. Я забив гол, у нас було два чи три шанси. Їм пощастило. За 90 хвилин вони мали один чи два моменти. Наша команда була сильнішою, але головне – результат.

Барренечеа мав намір відібрати м'яч. Все, що я можу сказати – гравець, який втратив м'яч, проспав. У Лізі чемпіонів цей гол точно б не скасували. Ми програємо вдома такі матчі, як сьогодні, і це заважає нашому виходу до єврокубків", – цитує Кубо AS.

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