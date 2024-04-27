Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті вирішив уникнути пліток і пояснити Андрію Луніну рішення посадити українця в запас.

Напередодні Реал в рамках 33-го туру Ла Ліги на виїзді здолав Сосьєдад з рахунком 1:0. Андрій Лунін вперше за довгий час залишився на лаві запасних, поступившись місцем Кепі Аррісабалазі.

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За інформацією Real Madrid Exclusivo, напередодні матчу головний тренер команди Карло Анчелотті провів розмову з українським воротарем. Італієць вирішив особисто пояснити Андрію своє рішення випустити в основі іспанського кіпера.

"Сьогодні тобі потрібно відпочити. Кепа також заслуговує зіграти. Ти потрібен мені у найкращій формі у матчі проти Баварії", – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 28 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 25 голів (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль").

До слова, повернення Тібо Куртуа заплановане на гру 34-го туру Ла Ліги проти Кадіса (4 травня).

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів з Баварією Реал проведе вже у вівторок, 30 квітня. Початок зустрічі о 22:00.

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