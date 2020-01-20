Дубль Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Парма – 2:1

Ювентус приймав Парму в рамках 20-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Перевага Ювентуса відчувалась і вже під завісу першого тайму Кріштіану Роналду відкрив рахунок у зустрічі.

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ПІсля перерви гості зуміли вирівняти становище завдяки влучному удару Корнеліуса. Але останнє слово було за зірковим форвардом Юве, Кріштіану оформив дубль і приніс туринцям бажані 3 очки.

Після 20-ти турів Серії А Ювентус лідирує, відірвавшись від Інтера на 4 очки. Парма – на 7-й сходинці.

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