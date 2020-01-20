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Дубль Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Парма – 2:1

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Дубль Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Парма – 2:1
Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Ювентус приймав Парму в рамках 20-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

43’ Кріштіану Роналду
58’ Кріштіану Роналду
 
Андреас Корнеліус 56’
43’ Кріштіану Роналду
56’ Андреас Корнеліус
58’ Кріштіану Роналду

Перевага Ювентуса відчувалась і вже під завісу першого тайму Кріштіану Роналду відкрив рахунок у зустрічі.

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ПІсля перерви гості зуміли вирівняти становище завдяки влучному удару Корнеліуса. Але останнє слово було за зірковим форвардом Юве, Кріштіану оформив дубль і приніс туринцям бажані 3 очки.

Після 20-ти турів Серії А Ювентус лідирує, відірвавшись від Інтера на 4 очки. Парма – на 7-й сходинці.

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Джерело: Футбол 24
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Італія Ювентус Ювентус Відеоновини Ювентус - Парма Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Парма Парма
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