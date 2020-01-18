Холанд оформив хет-трик за 20 хвилин у першій грі за Борусію Д – дебют року у відеоогляді матчу проти Аугсбурга

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Альбасете програв Луго – Кравець класно дебютував, Зозуля також серед найкращих в українському дербі з жахом VAR
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Ман Сіті драматично втратив очки вдома – конкурент Зінченка асистував на камбек, але екс-зірка Шахтаря все зіпсувавАнглія — 18:57 6168
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Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро та скандальному рішенню VAR і став одноосібним лідеромІспанія — 18:51 1794
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Манчестер Сіті – Крістал Пелас: Зінченко продовжує сумну серію – онлайн-трансляція матчу АПЛАнглія — 16:07 2172
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Пауло Дибала – новий лідер Ювентуса: як ледь не піти з клубу, але стати топ-зіркою та перевершити досягнення ШевченкаІталія — 15:50 3484