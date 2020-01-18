Холанд оформив хет-трик за 20 хвилин у першій грі за Борусію Д – дебют року у відеоогляді матчу проти Аугсбурга

Борусія Д завдяки хет-трику Холанда здійснила камбек у матчі 18 туру Бундесліги проти Аугсбурга (5:3). Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Норвезький страйкер забив три м'ячі після виходу на заміну. Борусія програвала з рахунком 1:3, однак Холанд перевернув все з ніг на голову.

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19-річний новачок замінив Піщека на 59-ій хвилині і майже відразу скоротив відставання з передачі Санчо. Англієць зрівняв рахунок, а далі Холанд завершив вражаючий камбек "джмелів". Норвежець відзначився голами на 70-ій та 79-ій хвилинах – хет-трик у дебютному матчі за дортмундців.