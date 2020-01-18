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Холанд оформив хет-трик за 20 хвилин у першій грі за Борусію Д – дебют року у відеоогляді матчу проти Аугсбурга

18:30 3681 Читать на русском
Холанд оформив хет-трик за 20 хвилин у першій грі за Борусію Д – дебют року у відеоогляді матчу проти Аугсбурга
Ерлінг Холанд / Твіттер Борусії Д

Борусія Д завдяки хет-трику Холанда здійснила камбек у матчі 18 туру Бундесліги проти Аугсбурга (5:3). Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

34’ Флоріан Нідерлехнер
46’ Марко Ріхтер
55’ Флоріан Нідерлехнер
 
Юліан Брандт 49’
Ерлінг Холанд 59’
Джейдон Санчо 61’
Ерлінг Холанд 71’
Ерлінг Холанд 79’
34’ Флоріан Нідерлехнер
46’ Марко Ріхтер
49’ Юліан Брандт
55’ Флоріан Нідерлехнер
59’ Ерлінг Холанд
61’ Джейдон Санчо
71’ Ерлінг Холанд
79’ Ерлінг Холанд

Норвезький страйкер забив три м'ячі після виходу на заміну. Борусія програвала з рахунком 1:3, однак Холанд перевернув все з ніг на голову.

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19-річний новачок замінив Піщека на 59-ій хвилині і майже відразу скоротив відставання з передачі Санчо. Англієць зрівняв рахунок, а далі Холанд завершив вражаючий камбек "джмелів". Норвежець відзначився голами на 70-ій та 79-ій хвилинах – хет-трик у дебютному матчі за дортмундців.

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