Ліверпуль – МЮ: Клопп підкорив останню вершину, "дияволам" забракло Рашфорда, Фред – світла пляма у гостей

Манкуніанці поступилися лідеру АПЛ (2:0) в центральному матчі 23 туру. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль фантастично йде по дистанції, лідируючи в чемпіонаті з комфортним гандикапом. Манчестер Юнайтед – єдиний суперник, який відібрав очки у "скаузерів" у цьому сезоні. Юрген Клопп з двох перших спроб не зумів обіграти манкуніанців під керівництвом Уле Гуннара Сульшера, однак сьогодні шанси були прекрасними. Норвежець приїхав на Анфілд з великою втратою – Маркус Рашфорд залишився в лазареті.

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Команди розпочали матч на рівних – ніхто не мав переваги, ніхто не бив по воротах. Манчестер Юнайтед знову вийшов у схемі з 3 центрбеками та добре стримував суперника. Ліверпуль створював моменти лише на стандартах від Александера-Арнольда. От тільки вже третій з них став результативним – Трент класно подав кутовий, а гігантський ван Дейк відклеївся від Фреда, протиснув Вільямса та головою загнав м'яч у сітку.

Повівши в рахунку, Ліверпуль почав нарощувати перевагу. Господарі закріпилися на чужій половині та знаходили шпарини в обороні Юнайтед. Вони реалізували ще один кутовий з ТАА і ВВД в головних ролях (забивав Фірміно), але VAR виправив помилку арбітрів і зафіксував фол нідерландця проти Де Хеа. М'яч до перерви навіть втретє опинився у сітці "дияволів", однак цього разу суддівська бригада зразу відпрацювала грамотно, зафіксувавши офсайд у Вейналдума.

Гості буквально не могли перейти центр поля, а коли трішки підіймалися – отримували гостру атаку на свої ворота. Двічі виходив сам на сам з голкіпером Мане: спершу в останній момент врятував Шоу, а наприкінці тайму свою дуель виграв Де Хеа.

Асист Аліссона та черговий крок мерсисайдців до чемпіонства у відеоогляді Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

Дебютний удар у відповідь Манчестер Юнайтед завдав лише на 40-й хвилині. Однак 5-хвилинного пробудження манкуніанцям майже вистачило, щоб зрівняти рахунок. Супершанс виник у Перейри, який мав замикати порожній кут воріт після скидки Ван-Біссаки, але не дотягнувся до м'яча. Бразилець все ж завдав акцентованого удару кількома хвилинами пізніше, однак Аліссон без проблем з ним впорався.

Другий тайм розпочався з космічного тиску Ліверпуля. "Скаузери" розривали переважно правий фланг оборони гостей. Комбінація за участю Фірміно та Мане завершилася прострілом Робертсона на Салаха – єгиптянин дивом з метра не забив. Через хвилину Фірміно з Мане двох пройшли захист, але сенегалець пальнув над воротами. Хендерсон розрядив гармату з лінії штрафного – Де Хеа перевів м'яч у стійку. А потім впорався з ударом Окслейд-Чемберлена.

Вистоявши під обстрілом мерсисайдців, Манчестер Юнайтед вирівняв ситуацію на полі та знову видав ударний відрізок. Фред двічі здалеку потурбував Аліссона, Марсьяль також приклався до м'яча з-за меж карної зони. Втім, Антоні змарнував найкращий момент матчу після "стіночки" з Перейрою – опинився сам перед воротами і запустив м'яч над поперечиною. На все це Ліверпуль відповів лише реактивною контратакою, яку зажував Мане.

"Дияволи" в останній третині зустрічі більше володіли м'ячем і більше атакували. Сульшер провів подвійну заміну, випустивши Грінвуда та Мату. Іспанець зробив низку передач на загострення, виконав декілька стандартів, але рятівником Манчестер Юнайтед не став. Ліверпуль намагався використати вільний простір на контратаках, однак не доводив їх до якісних ударів.

Всі зусилля манкуніанців виявилися марними – Ліверпуль великими силами відбивався і таки відбився. А в компенсований час жирну крапку поставив Салах, якому від воріт асистував Аліссон. Ліверпуль переміг і закріпив лідерство в АПЛ: 64 очки і +16 від Манчестер Сіті. Юнайтед залишилися п'ятими – 34 пункти.

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Ліверпуль на голову вищий за всіх конкурентів – підкорено останню вершину

Мерсисайдці в цьому сезоні стануть чемпіоном Англії. По суті, вже стали. Вони до середини січня виграли 21 матч з 22-х, здолали всіх грандів. У першому колі "дияволи" уникли поразки, але сьогодні поліг і найпринциповіший суперник. Манчестер Юнайтед жодного разу не пропустив з позиційних атак, а сам відповів кількома гострими контрвипадами, однак на полі просто були команди різних рівнів. "Скаузери" вдома набрали більше очок (36), ніж МЮ загалом (34).

Ліверпуль настільки крутий, що нейтралізувати всі його козирі нереально. Так, ми повторюємо це щотижня, після кожного топ-матчу. "Ніде правди діти". Минулого тижня Моурінью старався все врахувати, але отримав вирішальний гол після ауту. Ще у вересні Челсі міг завдати Клоппу першої поразки в АПЛ-2019/20, але мерсисайдці вистрелили своїми стандартами.

Манчестер Юнайтед вони також обіграли цією зброєю – Трент подав, Вірджил забив. Ліверпуль не міг реалізувати позиційні атаки, але все одно зробив гру завдяки стандартам Александера-Арнольда. Ні для кого це не стало сюрпризом: Ліверпуль – лідер чемпіонату за голами після стандартів (14), а МЮ – лідер чемпіонату за пропущеними голами після кутових (8). Великі питання до тренерського штабу МЮ, чому з ВВД грали маленькі Фред і Вільямс.

Манчестер Юнайтед дуже бракує Рашфорда

Уле Гуннар Сульшер в домашньому матчі стримав Ліверпуль у схемі з трьома центрбеками та вирішив повторити її на Анфілді. Ідея зрозуміла, але вона скоріше не спрацювала. Вільямс і Ван-Біссака на флангах ускладнили життя фулбекам Ліверпуля, проте все одно регулярно провалювалися, залишаючи за спиною вільний простір. Особливо розчарував Арон, який приймав неправильні рішення та пропустив через свою зону пару небезпечних атак.

Ліверпуль домінував левову частину матчу, більше створив і забити мав більше. Однак гості з допомогою Фортуни могли вивезти нічию. Вони організували два супершанси. Перейра та Марсьяль якимось дивом їх не реалізували. Рой Кін знищив француза після матчу: "Цей момент уособлює всю його кар'єру в Юнайтед. Він недостатньо класний гравець для цього клубу".

Як тут не згадати про травмованого Маркуса Рашфорда. Форвард збірної Англії став справжнім лідером МЮ, набрав фантастичну форму та перетворював у голи напівмоменти. На жаль, Маркус не допоможе команді ще 2-3 місяці. Якщо підтвердяться найгірші прогнози, це стане вироком для "дияволів" у боротьбі за топ-4.

Манчестер Юнайтед двічі за матч перейшов на гру з позиції сили. В останні 5 хвилин першого тайму (1:3 за ударами, 15:17 за передачами в фінальну третину) і в останні 30 хвилин другого (2:4 за ударами, 43:62 за передачами в фінальну третину, 37% на 63% за володінням, Ліверпуль всією командою опускався на власну половину). Фінальний штурм подарував кілька цікавих розіграшів, атакувальні заміни Сульшера похвальні, але до домінування в стилі нинішнього суперника справа так і не дійшла.

Фред знову найбільше сподобався в Юнайтед

У складі Ліверпуля важко виділити найкращого гравця матчу. Ним може бути суперкорисний Фірміно, всюдисущий Вейналдум, автор переможного гола ван Дейк чи феєричний Аліссон з асистом на останніх хвилинах.

From Alisson to the back of the other net in less than 10 seconds ?



Take a bow, @Alissonbecker & @MoSalah ️pic.twitter.com/Vxv2e3ZJo8 — LFC USA (@LFCUSA) January 19, 2020

Серед "дияволів" MVP виділити значно легше. Це екс-зірка УПЛ. Фред віддав 2 ключові передачі, двічі пробив по воротах і став лідером команди за масою важливих показників: найбільше передач у фінальну третину (15), найбільше вдалих спроб дриблінгу (3), найбільше вдалих підкатів (3), найбільше підбирань (13) і найбільше перехоплень (4). Світла пляма для Сульшера.

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