Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро та скандальному рішенню VAR і став одноосібним лідером

Реал обіграв Севілью в рамках 20-го туру Ла Ліги. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Поєдинок Реал – Севілья стартував о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу була доступна на телеканалі Футбол 2. Текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24". Реал повернувся із Саудівської Аравії у статусі володаря Суперкубка Іспанії. Попри те, що свій останній матч кожна з команд провела 12 січня, тривалий переліт не міг не позначитися фізичних кондиціях мадридців. Окрім того, Зінедін Зідан не дорахувався кількох важливих гравців. Еден Азар, Марко Асенсіо та Серхіо Рамос пропускали зустріч через травми, а Федеріко Вальверде відбував дискваліфікацію.

Тому не дивно, що гра розпочалася доволі кволо. Нікому не вдавалося взяти м'яч під свій контроль та притиснути суперника до воріт. Можна лише відзначити Родріго, якому вдалося звільнитися з-під опіки та викотити під удар Йовічу – серб у площину не влучив. От чого точно вистачало – це боротьби. Хуан Мунера був змушений регульрно переривати гру своїм свистком. Програвати у єдиноборствах нікому не хотілося, тому вони зазвичай завершувалися порушеннями правил.

Ближче до середини першого тайму стало помітно, що запас сил у Севільї більший. Гості почали вигравати мікро-забігання, швидше приймали рішення, і, відповідно, моменти біля воріт Куртуа з'явилися. На 29-й хвилині підопічні Хулена Лопетегі таки спромоглися відкрити рахунок. Банега навісив з кутового на межу воротарського майданчика, де ніхто не тримав де Йонга. Люк пробив головою в ліву "дев'ятку". Однак святкування севільців перервало втручання VAR. Мунера особисто пішов дивитися відеоповтор і скасував взяття воріт. Річ у тім, що Мілітао, який мав тримати нідерландця врізався у Гуделя. Рефері розцінив цей епізод як блокування. Щоправда, Marca оперативно опублікувала вердикт екс-рефері ФІФА Хуана Андухара, який вважає, що гол не можна було скасовувати.

Севілья не знітилися і продовжувала нагнітати. Реал явно не розумів, що робити із таким натиском. Дуже помітним був Регілон, права на якого належать "вершковим". Складалося враження, що Серхіо намагається з усіх сил довести, що може приносити користь Реалу вже зараз. Перед самісіньким свистком на перерву небезпечну атаку організував Марсело. Бразилець на дриблінгу прорався до лінії штрафного, де його зупинили захисники.

Після відновлення гри кардинальних змін на полі не відбулося. Севілья була більш активною, володіла м'ячем, але не створювала гостроти. Реал був змушений більше оборонятися і дуже часто фолив. За перші 10 хвилин другого тайму не відбулося жодного удару навіть у бік обох воріт.

А на 57-й хвилині Реал несподівано відкрив рахунок. Каземіро залишив м'яч на Йовіча, який п'ятою відпасував у штрафну правіше центру на ривок бразильцю. Хавбек вийшов один на один і перекинув снаряд через Вацліка, який намагався встигнути заблокувати удар, вже падаючи. Якщо хтось і заслужив на забитий м'яч, то саме Каземіро. Він і в першому таймі небезпечно пробивав з-за меж штрафного, і вже безпосередньо перед своїм голом мав ще один момент, але заліз у офсайд.

Севілья не забарилася з відповіддю. Мунір продерся до чужого штрафного, обігрався з де Йонгом, який п'ятою віддав пас на Ель-Хаддаді. Потім Мунір впав, але зберіг м'яч і проткнув його на Люка. Де Йонг протягнув сферу повз трьох суперників уздовж лінії штрафної і з 16 метрів поклав його під ліву стійку воріт Куртуа. В цьому епізоді арбітр також міг скасувати гол. Мунір, уже лежачи на газоні, ненавмисно зупинив м'яч рукою, а за новими правилами, будь-яка рука в атаці повинна фіксуватися. Проте арбітр не відреагував, а VAR не втрутився.

Гості не встигли навіть нормально порадіти, як вже повинні були наздоганяти. Васкес отримав пас на правому фланзі від Модріча, після чого навісив на лінію воротарського, де Каземіро вистрибнув між двох захисників і головою пробив під праву штангу. Вацлік навіть не смикнувся.

Грати залишалося ще быльше, ніж півгодини, але другий гол Каземіро перевернув перебіг матчу. Севілья знітилася, а Реал навпаки – почав діяти набагато гостріше. Цьому посприяли порівняно ранні заміни Зідана. Менді, який вийшов замість Марсело ледь не організував третій гол у ворота гостей. Француз протягнув м'яч лівим флангом, увірвався до штрафного і відпасував у центр під удар Тоні Кроосу. Німець пробивав потужно і фактично без спротиву, але його удар заблокували вже на лінії воротарського.

Севілья відчайдушно намагалася уникнути поразки, але влаштувати справжній штурм воріт Куртуа ніяк не вдавалося. Реал грамотно і компактно оборонявся, не допускаючи проникнень навіть у власний штрафний. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу мадридців, які набрали 43 очки і, принаймні тимчасово, одноосібно стали лідерами Прімери. У Севільї залишилося 35 очок та четверта сходинка.