Маліновський і Фонсека "покусали" лідерів Серії А, Агуеро – в пантеоні АПЛ, героїчне вилучення Вальверде – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Класний Неймар, величний Ліверпуль і подарунок на ювілей Лаціо – в нашому матеріалі.

1. Монструозний Ліверпуль втримати нереально – Моурінью старався. Жозе спробував позбавити мерсисайдців головного козиря, вгадав зі ставкою на молодого дебютанта та зробив сміливі заміни, які могли відібрати у Клоппа очки. Однак Ліверпуль все одно виглядав солідніше: реалізував вкидання ауту та здобув заслужену перемогу. 20-ту в 21 стартовому матчі – такого не робив ніхто в топ-чемпіонатах. Головний герой поєдинку – Роберто Фірміно.

Тоттенхем – Ліверпуль: солідні "шпори", грамотні рішення Моурінью, але клас Фірміно та Ко все вирішив

2. Маліновський зупинив і майже здолав лідера Серії А. Аталанта не втомлюється закохувати в себе Європу. Зігравши хороший матч з Ювентусом і розгромивши Мілан, команда Джан П'єро Гасперіні показала свій клас проти Інтера. У другому таймі Антоніо Конте заледве втримав одне очко після виходу на заміну Руслан Маліновського. Українець віддав асист, влучив у каркас воріт і заробив пенальті. Строгі закони тренера (у команді чіткий порядок пенальтистів) не дозволили Руслану самому виконати вирок під завісу зустрічі. Його партнер з 11 метрів пробачив Інтер, а Самір Хандановіч потягнув 24-те пенальті з 79 в Серії А – 30% подвигів.

Інтер втримав нічию з Аталантою: пасивні "нерадзуррі", брак форвардів у бергамасків та активний Маліновський з асистом

3. Фонсеці тотально не щастить, Ювентусу – навпаки. "Стара синьйора" одноосібно розмістилася на вершині Апеннін, обігравши на виїзді Рому. Не без везіння: римляни втричі частіше били по воротах (16 ударів проти 5) і вдвічі більше створили (2.58 xG проти 1.34 xG), а м'яч 40% ігрового часу перебував на третині Юве. Паулу Фонсека випав з зони ЛЧ, але заслуговує компліментів – гра його команди подобається. Повертати втрачені позиції доведеться без юної зірки – Ніколо Дзаньйоло "порвав хрести" і вилетів до кінця сезону. Мауріціо Саррі може радіти лідерству та продовженню гольової серії Роналду, але точно не пасивності підопічних.

4. Агуеро – в пантеоні АПЛ, два рекорди за матч! Аргентинець феєрично з'їздив у гості до Астон Вілли. Розібраний суперник майже не противився знущанню Манчестер Сіті, а Кун під шумок зробив себе найкращим іноземним бомбардиром в історії АПЛ – 177 голів. Пальму першості він відібрав у Тьєррі Анрі, якого ще й замінив у топ-5 найкращих голеодорів Прем'єр-ліги. Хет-трик Серхіо у ворота "вілланів" став 12-м для нього в чемпіонаті – це також рекорд, Алан Ширер настріляв на один менше. На жаль, Олександр Зінченко не міг привітати партнера на полі, адже Пеп знову залишив його поза заявкою.

5. Феде Вальверде брутально здобув для Реала Суперкубок Іспанії. Зінедін Зідан вивів Реал у 9 фіналів і всі їх виграв! Неймовірна статистика у вирішальних матчах. Центральною фігурою "катарського" Суперкубка став наймеш зірковий персонаж з основи Зізу. Феде Вальверде назвали MVP турніру фактично за фол останньої надії – грубим підкатом перервав вихід Морати сам на сам за 5 хвилин до фінального свистка. Червона картка уругвайця зберегла Реалу нічию, а по пенальті "вершкові" перестріляли Атлетіко. Нарешті 21-річний хавбек отримав визнання на фоні свого прогресу, нехай і за таку "суаресівську" витівку. Можливо, тріумф земляка в його стилі трішки підбадьорив Луїса – форвард Барси пропустить декілька місяців.

Реал Мадрид – Атлетіко: овертайми рятують дербі, півзахист "бланкос" виграв Суперкубок, а Куртуа передав привіт Луніну

6. Лаціо отримав розкішний подарунок на 120-річчя. Вболівальники святкували ювілей клубу на матчі з Наполі, влаштувавши красивий перфоманс. Неаполітанці вирішили не псувати настрій публіці Стадіо Олімпіко та віддали супернику 3 очки, дарма що самі скотилися в середину таблиці. Подарунок вручив Давід Оспіна – голкіпер хотів у власному штрафному обіграти головного претендента на "Золотий бутс". Чіро Іммобіле (вже 20 голів у сезоні) вигриз м'яч і довів переможний стрік Лаціо до 10 матчів Серії А – рекорд клубу. Сімоне Індзагі йде третім у чемпіонаті, до лідера 6 пунктів при грі в запасі.

120 years of Lazio pic.twitter.com/EnBtIauSgt — ForzaItalianFootball (@SerieAFFC) January 11, 2020

7. Неймар розриває, але ПСЖ вперше за 2 місяці спіткнувся. Боси парижан можуть насолоджуватися моментом – примхливий бразилець у хорошому дусі, компостує не мозок своїх роботодавців, а спини опонентів. Неймар не йде з поля без гола в 7 останніх матчах за ПСЖ. У воротах Монако він відзначився тричі (один з м'ячів переписали на автогол) і загалом провів дуже яскравий поєдинок: 4 ключові передачі, 10 вдалих обіграшів. Втім, це не зіпсувало Роберту Морено дебют у французькій першості – новий наставник Монако розписав з Томасом Тухелем ефектну нічию.

8. Манчестер Юнайтед і Челсі розважили душу. "Дияволи" напрочуд легко здолали Норвіч – така собі терапія між битвами з Ман Сіті та Ліверпулем. Маркус Рашфорд у 200-му матчі за МЮ оформив дубль і вийшов на друге місце в списку бомбардирів поточної АПЛ. Він у 22 роки йде краще за графік Роналду та перетворюється на повноцінного лідера атак команди, виправдовуючи ставку керівництва. Челсі, у свою чергу, відвантажив 3 "сухі" м'ячі у ворота Бернлі та не дозволив Манчестер Юнайтед наблизитися до зони ЛЧ.

9. Ібра знову тягне Мілан. Златан забив перший гол у футболці "россонері" після повернення, обігравши Кальярі. Швед відзначався у 90-х, 00-х, 10-х, а тепер і у 20-х роках. На Сардинії у свої 38 Ібрагімовіч показав відмінну швидкість ривків – 32,45 км/год, топ-3 італійського вікенду. Мілан вперше за місяць переміг, а от казка Кальярі, схоже, завершилася. Четверта поразка поспіль для підопічних Роландо Марана – на дистанції результати поступово вирівнюються.

10. Саутгемптон взяв реванш у Лестера за ганьбу. Наприкінці жовтня "святі" зазнали рекордного розгрому від хлопців Брендана Роджерса та ледь не втратили тренера. Ральф Хазенхюттль зберіг посаду, а взимку нарешті зробив шалений пресинг своєї команди ефективним. В останніх 5 матчах АПЛ Саутгемптон набрав 13 очок, пройшовшись по спинах Челсі, Тоттенхема та Лестера. Реванш у лігві "лисиць" вдався на славу – господарі програли за всіма статтями та звільнили друге місце для Ман Сіті.

Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікенду