Сенсаційна поразка команди Лемпарда у відеоогляді матчу Челсі – Ньюкасл

Іспанія — 18 січ 3461
-
Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро – Зідан декласував Лопетегі, VAR знову спровокував скандал
-
Луго – Альбасете: Кравець отримав овації стоячи, Зозуля втратив найкращий шанс, але став лідером креативу, жахи VARІспанія — 18 січ 6140
-
Манчестер Сіті – Крістал Пелас: Зінченко має серйозну проблему, велике падіння Гвардіоли і неочікуване божевілляАнглія — 18 січ 12331
-
Холанд оформив хет-трик за 20 хвилин у першій грі за Борусію Д – дебют року у відеоогляді матчу проти АугсбургаНімеччина — 18 січ 7184
-
Манчестер Сіті – Крістал Пелас: Зінченко продовжує сумну серію – онлайн-трансляція матчу АПЛАнглія — 18 січ 2881