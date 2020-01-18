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Сенсаційна поразка команди Лемпарда у відеоогляді матчу Челсі – Ньюкасл

18 січня 23:31 410 Читать на русском
Сенсаційна поразка команди Лемпарда у відеоогляді матчу Челсі – Ньюкасл
Челсі – Ньюкасл – відеоогляд матчу

Челсі не зміг впоратися з Ньюкаслом у 23 турі АПЛ (0:1). Дивіться відео гола та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

90+4’ Ісаак Айден
 
90+4’ Ісаак Айден

"Сині" так і не забили жодного м'яча попри відчутну перевагу впродовж 90 хвилин.

Ньюкасл на останній хвилині вирвав перемогу над Челсі, Арсенал не впорався з Шеффілд Юнайтед: 23-й тур АПЛ, матчі суботи

Команди змарнували по одній чудовій нагоді у першому таймі, в другому також довго не могли знайти ключів до воріт суперника. Зрештою, Челсі не пробився крізь щільні ряди захисту Ньюкасла з Дубравкою на чолі, а от "сорокам" пощастило більше. На 90+4-й хвилині Айден замкнув подачу Сен-Максімена і приніс своїй команді несподівані три очки.

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Ньюкасл - Челсі Ньюкасл Ньюкасл Челсі Челсі Англія Відеоновини
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