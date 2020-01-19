Барселона дотиснула Гранаду в дебютному матчі Сетьєна – каталонці не відпустили Реал на вершині Прімери

"Блаугранас" мінімально здолали Гранаду (1:0) в матчі 20 туру Прімери. Огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

З першого матчу стало помітно, що команду очолив Кіке Сетьєн. Тотальне володіння м'ячем і величезна кількість дрібних передач. На старті зустрічі красиві позиційні атаки завершував Ансу Фаті, але йому в кожному епізоді трішки бракувало для гола. Лео Мессі гостро пробивав зі штрафних – переважно над воротами.

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Наприкінці першого тайму аргентинець мав забивати після класної багатоходівки та прострілу Альби, однак пробив повз стійку. Гранада першого і єдиного удару до перерви завдала на 28-й хвилині – не влучив у площину Карлос Фернандес.

Відразу після відпочинку здалеку гармати розрядили Мессі та Ракітіч, але м'яч розминувся з воротами. Чергова ефектна атака – однак оборона Гранади в останній момент вибиває м'яч. Ще один штрафний Мессі – заблокували.

На 67-й хвилині гості ледь не шокували Камп Ноу, коли Бріс Етекі з-за меж штрафного майданчика влучив у стійку, отримавши достатньо свободи та часу для підготовки удару. А далі відбулися ключові події матчу. Херман Санчес заробив другу жовту та залишив Гранаду в меншості, а Кіке Сетьєн випустив на поле Рікарда Пуча.

Молодий вихованець взяв участь у вирішальній атаці. "Блаугранас" нарешті довели до логічного завершення фірмову комбінацію. У фінальній стадії Грізманн прокинув у штрафний майданчик, Відаль п'ятою продовжив на Мессі, а Лео голом приніс Барселоні перемогу!

До кінця зустрічі каталонці могли закріпити перевагу зусиллями того ж Мессі та Грізманна, але обмежилися мінімальною вікторією. Барселона набрала 43 очки та наздогнала Реал на вершині Прімери. Гранада має в активі 27 балів – 10 місце.

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