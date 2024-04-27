Дніпро-1 – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – серйозна проблема Шовковського
СК Дніпро-1 приймає Динамо Київ у 26 турі чемпіонату України. Онлайн-трансляція матчу дивіться на "Футбол 24".
Центральний поєдинок туру. Четверта команда УПЛ 2023/24 приймає претендента на чемпіонство. Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Динамо на "Футбол 24", стартує о 13:00. У першому колі кияни вдома поступилися через гол Гуцуляка, який став єдиним у зустрічі. Команда Шовковського змагається з Шахтарем за титул чемпіона, але втрачати очки більше не має права. Гості досі не можуть розраховувати на лідера середини поля. Володимир Бражко повернувся після пошкодження, але готовий вийти лише з лави запасних.
СК Дніпро-1 – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ
СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сарапій, Сваток (к), Пасіч – Мірошниченко, Рубчинський, Бабенко, Очеретько, Лєднєв – Гуцуляк
Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко – Шапаренко, Андрієвський – Ярмоленко, Буяльський (к), Кабаєв – Ванат
Запасні: Нещерет, Моргун, Бражко, Шепелєв, Волошин, Караваєв, Супряга, Малиш, Дячук, Сирота, Царенко