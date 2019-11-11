Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Ліверпуль виграв головну битву сезону, Баварія з розмахом відсвяткувала зміну тренера, а Мессі засмутив і без того роздратованого Роналду.

1. Ліверпуль повинен виграти АПЛ, без варіантів. З тижня в тиждень повторюємо, що мерсисайдці мають все, аби здобути омріяний трофей. Розкішна гра, везіння, а тепер з'явився ще один чинник – прихильність суддів. У матчі з Манчестер Сіті головний арбітр і VAR не зробили нічого катастрофічного (розбір епізодів у звіті), але всі ключові суперечливі ситуації трактували на користь "червоних". Звичайно ж, це не скасовує того, що Ліверпуль провів черговий прекрасний матч, в якому заслужено здолав Сіті. Що може завадити чемпіонству, коли впевнено розбиваєш головного конкурента й не втрачаєш очок з іншими? Напевно, нічого. Клопп має +8 у турнірній таблиці та найкращу команду ліги. Настав час Ліверпулю нарешті виграти АПЛ і закрити свій гештальт.

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2. Гвардіола досі не підкорив Анфілд, але "згорів" від арбітрів. Під час матчу Пеп нападав на резервного суддю, після фінального свистка саркастично дякував головному рефері та його асистентам, у флеш-інтерв'ю та на прес-конференції намагався направити всі питання відеопомічнику, маскуючись за фальшивим спокоєм. Наставника Сіті можна зрозуміти – неоднозначне рішення арбітрів у дебюті гри з Ліверпулем вбило його план. VAR не допоміг. Хоча судді цілком могли поставити пенальті та подарувати "містянам" максимально комфортні умови, а зараз ми б говорили, як Гвардіола знову грамотно стримав Клоппа. А так – четверта поразка на Анфілді для Пепа. Каталонець так багато не програвав на жодній іншій арені. І ще ні разу там не переміг.

Pep let them know how he really felt pic.twitter.com/pY9XdQiDHT — B/R Football (@brfootball) November 10, 2019

3. Мессі – король штрафних, забиває більше за топ-клуби. Лео шедеврально розбив Сельту голами-близнюками зі стандартів: за хвилину до перерви та через дві хвилини після відновлення гри. Над стінкою, у верхній кут – фірмове виконання від аргентинця. За останні 10 років Мессі забив у топ-5 чемпіонатах більше штрафних, ніж Ювентус і Реал. Головна зірка цим клубів також постраждала – Ліонель з 52 результативними ударами зі штрафних у кар'єрі випередив Роналду (51). Впав ще один рекорд Кріша, адже лідер Барселони наздогнав його за кількістю хет-триків у Ла Лізі (34), тричі відзначившись у ворота Сельти. Барса зберегла лідерство у Прімері, хоча Реал не менш впевнено переграв Ейбар.

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4. Ювентус продовжив переможну серію проти Мілана, вдаривши Роналду по самолюбству. Чемпіон виграв у "россонері" 9-ий матч поспіль і залишився лідером Серії А. Нічого дивного. Цікаво інше – Кріштіану Роналду замінили. Це рідкість рідкісна, а тут двічі за тиждень! Та ще й на початку другого тайму. Португалець не приховував розчарування, відразу попрямував у підтрибунку та поїхав (за чутками) зі стадіону до фінального свистка. Мауріціо Саррі заступився за зірку та закликав подякувати, що Кріш взагалі згодився допомогти на полі, маючи проблеми зі здоров'ям. Підтверджують ці слова транслятори Sky, які вихопили кадри больових відчуттів Роналду на полі. Кріштіану отримав і психологічний удар – долю матчу красивим індивідуальним голом вирішив Дибала, який якраз і замінив його за 20 хвилин до того.

5. Баварія відсвяткувала відставку Ковача гучною вечіркою з "насильством". Der Klassiker вийшов непристойно одностороннім – Борусію ніхто не помітив на полі. Це вже п'ятий поспіль ганебний виїзд "джмелів" на Альянц-Арену. Загальний рахунок цих матчів – 24:2. Баварія після зміни тренера зіграла краще на кожному клаптику поля, задушила суперника пресингом і швидкими атаками. Мюллєр, якого маринував Ковач, вдихнув футбол на повні груди та видав розкішний матч. 19-річний вінгер Девіс на чужій позиції знищив фланг Дортмунда. Ну і Лєвандовскі – поляк забиває в кожному турі (16 голів за 11 матчів)! Тимчасовий наставник команди Гансі Флік покращив гру та налагодив атмосферу. Боси можуть не поспішати з пошуками нового тренера.

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First player in Bundesliga history to score in 11 straight games

Scored in every Bundesliga game

Scored in every Champions League game



Robert Lewandowski is a man possessed this season. pic.twitter.com/G0bB9sUO9z — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 9, 2019

6. Ніндзя на Сардинії скористався провалами Маліновського, Фонсеки та Анчелотті. Кальярі влітку затарився класними футболістами, але ніхто не чекав, що все вийде настільки ефективно. Наінгголан – феноменальний. Раджа оформив хет-трик з асистів на ворота Фіорентини, а довершив розгром фірмовим гарматним пострілом. Завдяки 10-матчевій безпрограшній серії сардинці піднялися в зону Ліги чемпіонів італійської першості. Допомогли конкуренти: Паулу Фонсека з Ромою програв Пармі, Руслан Маліновський старався забити Сампдорії, але в підсумку підвів Аталанту вилученням, а Наполі продовжив кризу нульовою нічиєю з Дженоа – Карло Анчелотті, схоже, втратив контроль над ситуацією.

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7. Штрайха збили? Тільки з ніг, але не з курсу. Дикий епізод трапився в останньому матчі 11-го туру Бундесліги. У компенсований час капітан Айнтрахта грубо збив з ніг тренера Фрайбурга – Давіду Абрахаму не сподобалося, що Крістіан Штрайх не зупинив для нього м'яч. Це була критична помилка захисника, адже за тренера побігла мстити вся лава запасних Фрайбурга. Абрахам отримав червону картку, але ще легко відбувся – за Штрайха міг впрягтися весь Шварцвальдштадіон і навіть все місто. Коуч – місцева легенда. Зважаючи на успіхи в цьому сезоні, харизматичного наставника взагалі носять на руках. Після перемоги над Айнтрахтом і третини пройденої дистанції Фрайбург поділяє друге місце Бундесліги разом з РБ та Баварією. Просто казка. А інцидент завершився вибаченнями та примиренням.

Have you seen anything like it?



Frankfurt's David Abraham was sent off for barging Freiburg coach Christian Streich, sparking chaos on the touchline pic.twitter.com/pqLSB1UdqX — ESPN UK (@ESPNUK) November 11, 2019

8. Челсі віддувається за весь Лондон, а "молоти" Ярмоленка летять у прірву. Команда Лампарда продовжує приємно дивувати. Черговий гол Абрахама, продовження результативної серії Пулішіча та шоста поспіль перемога в АПЛ – таким було дербі проти Крістал Пелас. Челсі поділяє в таблиці другу сходинку разом з Лестером – хто міг таке передбачити перед стартом сезону? А от інші столичні колективи провалили ще один вікенд. Арсенал справедливо влетів яскравому Лестеру з голами Варді та Меддісона (4 матчі без перемог), Тоттенхем розписав нічию з Шеффілдом (5 матчів без перемог), Крістал Пелас поступився, власне, Челсі (4 матчі без перемог), а Вест Хем отримав розгром від Бернлі (6 матчів без перемог). Андрій Ярмоленко не може зарадити падінню команди на 16-те місце. Такі результати "молотобійців" очікувалися – перед тим вони солідно перебрали очок.

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