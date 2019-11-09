Баварія легко розтоптала Борусію Д – черговий жахливий виїзд "джмелів" у Мюнхен

Чемпіон Німеччини впевнено переміг дортмундську Борусію (4:0) на власному полі в центральному матчі 11-го туру Бундесліги. Огляд гри читайте на "Футбол 24".

Der Klassiker – головне протистояння сучасного німецького футболу. Однак у цьому сезоні фаворити на титул виступають непереконливо. Баварія минулого вікенду через незадовільні результати попрощалася з Ніко Ковачем – тимчасово команду очолює Ганс Флік. Борусії дорікають у відсутності чемпіонського менталітету, однак в останні тижні Дортмунд виправився та здобув низку перемог.

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Команди обережно розпочали матч. Баварія віддала м'яч гостям, сіла на свою половину та намагалася вибігати в контратаки, використовуючи дальні передачі на Лєвандовскі. Дортмунд контролював м'яч, але зайти у штрафний майданчик не міг.

На 17-й хвилині господарі нарешті організували осмислену атаку. І відразу забили – прем'єрним ударом у матчі. Перша хвиля мюнхенської атаки захлинулася, але Павар відразу повернув у м'яч у володіння суперника. Оборона Борусії на мить втратила концентрацію та загубила Лєвандовскі. Роберт головою покарав черговим голом – він забиває в кожному турі.

Повівши в рахунку, Баварія почала домінувати. "Ротен" змусили гостей опуститися до власного штрафного та грати на відбій. Перевага Мюнхена зростала – виникали хороші моменти. Коман недокрутив під поперечину, а потім не попав нормально по м'ячу після пасу Лєвандовскі. Ще був потужний удар Гнабрі, з яким впорався Бюркі. Серж навіть забив, але з офсайду.

Борусія взагалі нічим не могла відповісти. Господарі заспокоїли гру та пішли на перерву лідерами. "Джмелі" ж не вмикали пресинг і втрачали м'яч у початковій стадії атак. Першого удару Дортмунд завдав за 2 хвилини до кінця тайму – Геррейру невлучно пробив зі штрафного. Рафаел, до речі, рано вийшов на поле замість Санчо.

Друга половина зустрічі розпочалася з другого гола Баварії. Мюллєр зліва відкрився під класний пас з глибини, протягнув м'яч по флангу та прострілив вздовж воріт. На лінії передачі було два партнери – Лєвандовскі пробити не зумів, а от Гнабрі без жодного опору загнав м'яч у "шістку". Арбітру знадобився VAR, щоб виправити помилку лайнсмена, який зафіксував офсайд.

Борусія продовжувала інертно захищатися, не отримуючи у своє розпорядження м'яч. Коман чудово закинув на дальню стійку – Гнабрі забракло зовсім трішки для акцентованого удару. Згодом Кінгслі розрізав оборону пасом на Лєвандовскі – поляк не влучив у ближній кут.

Люсьєн Фавр спробував змінити гру – на заміну вийшли Ройс і Алькасер. У Пако виник момент після рідкісного рейду та прострілу від Хакімі, але він не зумів нормально вдарити. Натомість Баварія нестримно душила суперника, забивати могли Коман і Мюллєр. На 76-й хвилині рахунок все ж став розгромним, коли Лєвандовскі зачепився за пас з глибини, обігрався з Мюллєром, отримав пас у відповідь перед порожніми воротами й ефектно розстріляв Бюркі.

Мюнхенці навіть не думали збавляти оберти – Коутінью та Перішіч освіжили атаку. Вони ж організували четвертий гол: бразилець розігнав атаку, хорват прострілив з лівої бровки, а Хуммельс зрізав м'яч у власні ворота. На цьому все – 4:0! Без варіантів.

Останні виїзди BVB на Альянц Арену в рамках Бундесліги завершуються крахом – 5-та поспіль поразка із загальним рахунком 2:24. Баварія набрала 21 очко та піднялася на третє місце Бундесліги. Борусія з 19 пунктами опустилася на п'яту сходинку турнірної таблиці.