toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Баварія легко розтоптала Борусію Д – черговий жахливий виїзд "джмелів" у Мюнхен

21:23 585 Читать на русском
Баварія легко розтоптала Борусію Д – черговий жахливий виїзд "джмелів" у Мюнхен
Баварія – Борусія Д: результат і огляд матчу

Чемпіон Німеччини впевнено переміг дортмундську Борусію (4:0) на власному полі в центральному матчі 11-го туру Бундесліги. Огляд гри читайте на "Футбол 24".

17’ Роберт Лєвандовскі
48’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
80’ Матс Хуммельс
 
17’ Роберт Лєвандовскі
48’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
80’ Матс Хуммельс

Der Klassiker – головне протистояння сучасного німецького футболу. Однак у цьому сезоні фаворити на титул виступають непереконливо. Баварія минулого вікенду через незадовільні результати попрощалася з Ніко Ковачем – тимчасово команду очолює Ганс Флік. Борусії дорікають у відсутності чемпіонського менталітету, однак в останні тижні Дортмунд виправився та здобув низку перемог.

Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ

Команди обережно розпочали матч. Баварія віддала м'яч гостям, сіла на свою половину та намагалася вибігати в контратаки, використовуючи дальні передачі на Лєвандовскі. Дортмунд контролював м'яч, але зайти у штрафний майданчик не міг.

На 17-й хвилині господарі нарешті організували осмислену атаку. І відразу забили – прем'єрним ударом у матчі. Перша хвиля мюнхенської атаки захлинулася, але Павар відразу повернув у м'яч у володіння суперника. Оборона Борусії на мить втратила концентрацію та загубила Лєвандовскі. Роберт головою покарав черговим голом – він забиває в кожному турі.

Повівши в рахунку, Баварія почала домінувати. "Ротен" змусили гостей опуститися до власного штрафного та грати на відбій. Перевага Мюнхена зростала – виникали хороші моменти. Коман недокрутив під поперечину, а потім не попав нормально по м'ячу після пасу Лєвандовскі. Ще був потужний удар Гнабрі, з яким впорався Бюркі. Серж навіть забив, але з офсайду.

Борусія взагалі нічим не могла відповісти. Господарі заспокоїли гру та пішли на перерву лідерами. "Джмелі" ж не вмикали пресинг і втрачали м'яч у початковій стадії атак. Першого удару Дортмунд завдав за 2 хвилини до кінця тайму – Геррейру невлучно пробив зі штрафного. Рафаел, до речі, рано вийшов на поле замість Санчо.

Друга половина зустрічі розпочалася з другого гола Баварії. Мюллєр зліва відкрився під класний пас з глибини, протягнув м'яч по флангу та прострілив вздовж воріт. На лінії передачі було два партнери – Лєвандовскі пробити не зумів, а от Гнабрі без жодного опору загнав м'яч у "шістку". Арбітру знадобився VAR, щоб виправити помилку лайнсмена, який зафіксував офсайд.

Борусія продовжувала інертно захищатися, не отримуючи у своє розпорядження м'яч. Коман чудово закинув на дальню стійку – Гнабрі забракло зовсім трішки для акцентованого удару. Згодом Кінгслі розрізав оборону пасом на Лєвандовскі – поляк не влучив у ближній кут.

Люсьєн Фавр спробував змінити гру – на заміну вийшли Ройс і Алькасер. У Пако виник момент після рідкісного рейду та прострілу від Хакімі, але він не зумів нормально вдарити. Натомість Баварія нестримно душила суперника, забивати могли Коман і Мюллєр. На 76-й хвилині рахунок все ж став розгромним, коли Лєвандовскі зачепився за пас з глибини, обігрався з Мюллєром, отримав пас у відповідь перед порожніми воротами й ефектно розстріляв Бюркі.

Мюнхенці навіть не думали збавляти оберти – Коутінью та Перішіч освіжили атаку. Вони ж організували четвертий гол: бразилець розігнав атаку, хорват прострілив з лівої бровки, а Хуммельс зрізав м'яч у власні ворота. На цьому все – 4:0! Без варіантів.

Останні виїзди BVB на Альянц Арену в рамках Бундесліги завершуються крахом – 5-та поспіль поразка із загальним рахунком 2:24. Баварія набрала 21 очко та піднялася на третє місце Бундесліги. Борусія з 19 пунктами опустилася на п'яту сходинку турнірної таблиці.

blog_ava
Леоненко знищив Циганкова після гри у Лізі Європи
09:46
12806
Теги
Головне Німеччина Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Баварія - Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
20
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук