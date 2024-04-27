Зінченко залишається важливим гравцем Арсенала – українець в топі за довірою від Артети
Захисник Арсенала Олександр Зінченко не втратив довіру головного тренера.
У нинішньому сезоні фани почали регулярно критикувати українця. Могло навіть здатися, що Зінченко вже програє конкуренцію Томіясу та Квіору, але цифри демонструють зовсім інше.
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Олександр входить у топ-10 гравців Арсенала за відсотком ігрового часу в матчах АПЛ. Зінченко розташувався внизу цього списку, але слід розуміти, ніхто з тих, хто вище, не отримував серйозних травм. Окремо слід відзначити Вільяма Саліба, який не пропустив ні хвилини.
У нинішньому сезоні АПЛ Зінченко вже встиг зіграти 26 матчів, у яких забив 1 гол та віддав дві гольові передачі. Українець уже повторив показники результативності, які мав торік. Минулого сезону він зіграв 27 матчів у чемпіонаті.
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До слова, після 34-х турів Арсенал посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, на одне очко випереджаючи Манчестер Сіті. Щоправда, команда Пепа Гвардіоли має один матч у запасі.