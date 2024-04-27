У нинішньому сезоні фани почали регулярно критикувати українця. Могло навіть здатися, що Зінченко вже програє конкуренцію Томіясу та Квіору, але цифри демонструють зовсім інше.

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Олександр входить у топ-10 гравців Арсенала за відсотком ігрового часу в матчах АПЛ. Зінченко розташувався внизу цього списку, але слід розуміти, ніхто з тих, хто вище, не отримував серйозних травм. Окремо слід відзначити Вільяма Саліба, який не пропустив ні хвилини.

До слова, вже 28 квітня Арсенал зіграє на полі Тоттенхема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх "канонірів" оцінюють коефіцієнтом 1,75, а "шпор" – 4,61. Нічия – 4,1. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,52, а на відповідний тотал менше – за 2,63.

У нинішньому сезоні АПЛ Зінченко вже встиг зіграти 26 матчів, у яких забив 1 гол та віддав дві гольові передачі. Українець уже повторив показники результативності, які мав торік. Минулого сезону він зіграв 27 матчів у чемпіонаті.

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До слова, після 34-х турів Арсенал посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, на одне очко випереджаючи Манчестер Сіті. Щоправда, команда Пепа Гвардіоли має один матч у запасі.