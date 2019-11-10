Аталанта не зуміла перемогти Сампдорію – Маліновський був найактивнішим, але підвів команду

Бергамаски з Русланом Маліновським у складі розписали нічию з Сампдорією (0:0) в рамках 12-го туру Серії А. Огляд матчу та гри хавбека збірної України читайте на "Футбол 24".

Аталанта у попередньому турі несподівано поступилася Кальярі, а на тижні відібрала очки в Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів. Руслан Маліновський 4 матчі поспіль розпочинав на лаві запасних бергамасків, але сьогодні тренерський штаб вирішив повернути його в стартовий склад.

Маліновський – найкращий гравець жовтня в Аталанті

Важко визначити чітку позицію українця на полі. Найбільше часу в першому таймі він проводив у ролі правого атакувального хавбека, але на початку зустрічі активно обмінювався позиціями з Пашалічем і Гомесом, сідаючи навіть зліва в пару до опорника де Рона.

Аталанта прогнозовано володіла ініціативою, більше атакувала, контролювала м'яч. Однак конструктиву в діях гостей було небагато – лише рідкісні наступи доводилися до логічного завершення. Майже в кожній з таких активну участь брав Маліновський.

Спершу він вивів на удар Пашаліча – рикошетом від суперника м'яч полетів повз ворота. Потім сам змістився за правого краю в центр і пробив у ближній кут – трішки забракло влучності. Наприкінці першого тайму Руслан поправив сумну статистику ударів у матчі. Квола спроба бахнути в дотик, а також гострий штрафний – перекинув стінку, але в "дев'ятку" не докрутив. З обома пострілами впорався голкіпер.

Удари Маліновського по воротах Сампдорії:

Той штрафний, до речі, заробив сам Маліновський. Суперники взагалі дуже часто завалювали українця на газон. Щоправда, він і сам не цурався порушувати правила, внаслідок чого на старті другого тайму посадив себе на жовту картку.

Окрім моментів Руслана, до перерви в Аталанти можна пригадати неточні удари Толої та Мурієля. Сампдорія також майже нічим не відповідала: ефектний удар в падінні від Квальярелли заблокували, а шанси Янкто гольовими не назвеш.

На старті другого тайму Аталанта почала помилятися. Сампдорія видала активну 10-хвилинку, але покарати бергамасків за паніку не зуміла. Згодом гості повернули собі ініціативу, однак гольових шансів все одно не створювали.

Маліновський змінив позицію – перейшов на лівий фланг і грав фактично форвардом в парі з Мурієлем. Один з прострілів Руслана долетів до колумбійця, але удар у того не вийшов. Українець відходив широко на ліву бровку, де намагався чіплятися за м'яч і протягувати його до штрафного майданчика.

Статистика Маліновського проти Сампдорії:

На жаль, що для цих функцій, що для ролі форварда Руслану бракує швидкості. Він звик керувати грою з центру поля, а не тягнути м'яч на дриблінгу. У черговій такій ситуації Маліновський втратив контроль над м'ячем і постелився в грубий підкат в ноги Вієрі. Арбітр показав хавбеку другу жовту та вилучив з поля.

За хвилину до того Маліновський встиг ще раз пробити з перспективного штрафного, заробленого Барроу, який з'явився з лави запасних. Руслан цілив у дальню "шістку", але саме там чатував воротар – легка здобич для Аудеро.

Без українця Аталанта в меншості не зуміла вирвати перемогу. "Суха" нічия, 22 очки та 6-те місце в Серії А для бергамасків. Сампдорія набрала 9 пунктів і залишилася в зоні вильоту.

Коротке резюме сьогоднішньої гри Маліновського

Плюси. Руслан намагався постійно загострювати. Не боявся брати ініціативу на себе: тягнув м'яч до чужого штрафного, віддав 2 ключові передачі, при першій можливості бив по воротах. Маліновський став найкращим у матчі за ударами (4) та влучаннями у площину (3).

Маліновський – один з лідерів Аталанти за гостротою створених моментів:

Мінуси. З його ударами без проблем впорався голкіпер – витиснути можна було більше. Маліновський не надто комфортно почував себе в настільки атакувальній ролі, деколи панікував. У його грі був надмірний брак: 10 втрат (другий показник у матчі), 71% точності передач (найгірший в команді).

Втрати Маліновського проти Сампдорії:

Руслан дуже часто вступав у силову боротьбу й не був у ній ефективним. З 26 єдиноборств виграв лише 8, аж 4 рази порушив правила. Сампдорія діяла проти Маліновського щільно, часто фолила, але й сам українець регулярно намагався виправити помилки порушеннями. Наслідок – дві заслужені жовті та вилучення.

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