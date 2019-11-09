Бернлі – Вест Хем: автогол голкіпера лондонців як символ капітуляції Ярмоленка та компанії

Вест Хем проводить гостьовий поєдинок проти Бернлі в рамках 12-го туру АПЛ. Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 20-й хвилині. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Бернлі – Вест Хем стартував о 17:00 за київським часом. Обидві команди були сусідами у турнірній таблиці (14 та 13 позиції відповідно). Як Бернлі, так і Вест Хем перебувають у поганій формі – господарі програли тричі поспіль, тоді як команда Андрія Ярмоленка не може перемогти вже у 5-ти поєдинках Прем'єр-ліги.

Не надто вражає останнім часом і сам українець – Ярмоленко не забивав у 4-х останніх матчах, а в поєдинку минулого туру проти Ньюкасла був замінений вже у перерві. Гру проти Бернлі Андрій розпочав у запасі, а атакувальну ланку Вест Хема склали Снодграс, Форналс, Андерсон та Аллє.

Бернлі можна назвати доволі незручним опонентом для Вест Хема – підопічні Шона Дайча перемагали "молотів" у двох з трьох останніх дуелей. А от загалом в рамках Прем'єр-ліги команди зустрічалися 10 разів – 3 перемоги Бернлі, 6 разів виграва Вест Хем, а ще один матч завергився нічиєю.

Господарі з перших секунд поєдинку пішли в атаку, але перша хороша нагода виникла у Вест Хема. Пабло Форналс отримав пас на лівому фланзі, навісив у штрафний – партнер трохи не дістав м'яча. Бернлі на старті матчу атакував переважно через середній та довгий пас, що спочатку не дуже давало позитивний результат. До 11-ї хвилини господарі подали 3 кутових, останній із яких став гольовим. Тарковскі виграв верхову боротьбу в Райса та скинув у центр воротарського, звідки Ешлі Барнс переправив м'яч у ворота Роберто.

Макнілл завдав хорошого удару по воротах Вест Хема, але Роберто забрав м'яч з другої спроби. На 20-й хвилині Мануель Пеллегріні провів вимушену заміну – капітан Вест Хема Марк Нобл через травму залишив поле, а замість нього вийшов Андрій Ярмоленко.

Бернлі попри перевагу в рахунку продовжив атакувати. Крессвелл зняв м'яч з голови опонента буквально в останню мить, а вихід Барнса нейтралізував голкіпер, вчасно вийшовши з воріт. Непогано з дальньої дистанції пробив Хендрікс – Роберто знову на місці. Куди краще виглядали господарі в першу третину гри. Вест Хем жодного разу не пробив навіть у напрямку воріт та подав лише один кутовий (Бернлі на той час встиг 4 рази пробити у площину та подав 4 корнери).

На 33-й хвилині Ярмоленко розігнав непогану атаку, яка, втім, завершилася невдалим навісом Крессвелла. Ще один прохід Андрія призвів до кутового, але стандарт нічим небезпечним не закінчився.

Вест Хем додав у активності, але забили господарі. На 36-й хвилині Макнілл класно втік від Ярмоленка, навісив на Кріса Вуда, а той увігнав м'яч практично в дев'ятку. Втім, Кевін Френд після підказки VAR скасував взяття воріт через крихітний офсайд.

І все ж наприкінці першого тайму господарі зуміли подвоїти рахунок. Після вкидання Роберто від воріт Бальбуена жахливо обробив м'яч, який перехопив Макнілл. Простріл на Вуда, удар – 2:0. Все просто. Повний провал Вест Хема в першому таймі та втрата капітана через травму. Лондонці більше володіли м'ячем, але що це дало? 6:0 по ударах, 5:0 по ударах в площину. Цікаво, що Кріс Вуд зіграв проти Вест Хема 5-й матч, у кожному з яких відзначився голом – рекорд в історії АПЛ. Такої 100% результативності ще не демонстрував ніхто, за даними Opta.

З перших секунд другого тайму Вест Хем пішов в атаку, адже втрачати лондонцям було нічого. Ярмоленко пробив з лінії штрафного – дуже слабко і в руки Поупу. Втім, це був перший удар "молотів" у площину воріт Бернлі, між іншим. Тут же пішов і другий – від Аллє, але з таким же успіхом, адже жодної небезпеки ця спроба не несла.

А Бернлі відповів класично – голом. Після подачі кутовоого м'яч летів у воротарський майданчик, але Роберто зіграв найгірше, як тільки міг. Голкіпер Вест Хема махнув рукою, але від неї м'яч вдетів у ворота – 3:0.