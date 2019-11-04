Расизм, страхітлива травма, приниження Баварії та Барси, Вокер підриває Зінченка, а Фонсека в порядку – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Скандал в Італії, шок в Англії, найочікуваніше звільнення Бундесліги, щедрі іспанські гранди – в нашому матеріалі.

1. Черговий виїзний провал Барселони. Ліонель Мессі забив 500-й гол лівою ногою за Барселону, але Ернесто Вальверде знову зганьбився. Барса заслужено програла Леванте, видавши жахливий другий тайм. Енний доказ того, що каталонці сиплються, коли суперник діє сміливо, вмикає високий пресинг. Це вже закономірність – поразка на полі Леванте продовжила логічний ряд виїзних фіаско проти Роми, Ліверпуля, Гранади, Атлетіка та інших матчів, де при поганій грі вдавалося "відскочити". Іронія в тому, що Барселона все одно залишається лідером Прімери.

Леванте – Барселона: каталонці копіюють Енфілд, мадридський кат карає, а Мессі втрачає шанси на "Золотий м'яч"

2. Ліверпуль спробував зрадити собі, але розплати уник. Юрген Клопп виношував ідею і нарешті реалізував її в серйозному матчі – Адам Лаллана вийшов на гру з Астон Віллою в опорній зоні для побудови позиційних атак через центр. От тільки мерсисайдці не вміють ефективно грати в такий футбол – комбінації були, а моментів не було. Вілла легко оборонялася та ще й забила сама. У другому таймі Ліверпуль сконцентрувався на навісах, і цим козирем вкотре побив усі карти суперника. Фортуна не відвернулася від "скаузерів" – переможний гол на 90+4 і десята перемога в 11 турах. Добре, що хоч Вокер вирвав перемогу для Манчестер Сіті над Саутгемптоном, змусивши травмованого Зінченка шаленіти. 6 очок розриву, інтрига жива.

Zinchenko's reaction when Kyle Walker bagged the winner



[IG: zinchenko_96] pic.twitter.com/OVPdy0xZuS — Manchester City News (@ManCityMEN) November 2, 2019

3. Боатенг допоміг підписати ганебний вирок для Ковача. У фанів Баварії свято – вчора після зустрічі з керівництвом клубу з посади головного тренера пішов ненависний хорватський фахівець. Суботнє побиття з 5 пропущеними від Айнтрахта стало яскравим піком ігрової кризи, в яку потрапила команда Ніко Ковача. Розгрому та подальшого звільнення, можливо, не було б без вилучення Жерома Боатенга на 9-й хвилині. Воно вплинуло на хід зустрічі, однак виправдати провал лише цим не можна. Баварія тижнями не знала, як діяти на полі, й тільки Роберт Лєвандовскі справно забиває в кожному матчі сезону. Всі повинні бути вдячні Боатенгу за припинення мук. Цікаво, що Ковач втратив роботу в Мюнхені після матчу зі своїм колишнім клубом, в якому зробив собі ім'я тренера та який до цього часу справно громив.

4. Фонсека в порядку – перемога над прямим конкурентом і третє місце Серії А. Ідеї португальського тренера дедалі краще приживаються в Римі та дають результат, а Паулу адаптовує склад до своєї системи. У суботу Рома впізнаваним футболом переграла Наполі й цілком заслужено піднялася в топ-3. Ніколо Дзаньйоло забив у 4 грі поспіль, а Кріс Смоллінг продовжує затикати рот скептикам, які насміхалися з його переїзду на Апенніни. А от безвиграшна серія Наполі складає вже 3 матчі. Карло Анчелотті не просто відстав від лідерів на 10 очок, а й взагалі випав із єврокубкової зони.

5. Жахіття вікенду – травма Андре Гомеша затьмарила все. Хавбек Евертона зазнав жахливої травми в матчі з Тоттенхемом. Його нога вигнулася в іншу сторону після підкату Хин Мін Сона та зіткнення з Сержем Ор'є. Кореєць не мав наміру зіграти грубо й не зламав Гомеша своєю ногою, а червону картку арбітр показав йому радше через страхітливий підсумок. Добряк Сон навіть не сперечався – розплакався і отримав такий шок від побаченого, що все одно не міг би продовжити матч. Тоттенхем на сьомій компенсованій втратив перемогу та довів гостьову безвиграшну серію в АПЛ до 11 матчів (така собі Барселона на максималках), але після гри більше говорять про стан здоров'я Андре Гомеша та неприпустимість расистських образ на адресу Сона.

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6. Балотеллі зірвався: запустив м'яч на трибуни та намагався втекти з поля. У Серії А расистські скандали не вщухають. Одіозний форвард у матчі з Вероною не стерпів приниження – біля кутового прапорця посеред матчу схопив м'яч руками та вгатив його в напрямку ворожих фанів, а потім вийшов за межі поля та вирішив бойкотувати продовження гри. Партнери вмовили Маріо залишитися. І не дарма – наприкінці зустрічі він забив шедевральний гол у "дев'ятку", який, щоправда, не допоміг Брешії уникнути поразки. Для Балотеллі тема расизму дуже болюча. Можливо, протягом кар'єри він бачить натяки расової дискримінації там, де їх немає, але в цьому випадку Маріо можна зрозуміти. Він повернувся додому, а тут нічого не змінилося з дитинства, коли ровесники не брали Балотеллі грати у футбол, бо той був "чорним".

Following racist abuse from Hellas Verona fans, Mario Balotelli kicked the ball into the stands.



His teammates and match officials convinced the striker to remain on the pitch pic.twitter.com/OcXarycXbK — ESPN UK (@ESPNUK) November 3, 2019

7. Перед "биками" помахали тряпчиною, а приборкати Вернера не зуміли. Лейпциг провів дикий тиждень, забивши 14 голів: Вольфсбургу в кубку 6, потім Майнцу в чемпіонаті 8. Головним у стаді в суботу був Тімо Вернер, він оформив два хет-трики – з голів і асистів. Майже 20 років нікому не вдавалося зробити подібне в Бундеслізі. РБ виплеснув негатив, який накопичився за складний жовтень, перервав невдалу серію та вистрибнув на 3 місце Бундесліги. Такий у Німеччині зараз чемпіонат – одна перемога в 5 турах, і ти повертаєшся в топ.

Timo Werner is the first player to score 3 and assist 3 in a single Bundesliga game for 18 years, 8 months & 30 days.



Imagine the German FPL points. ? pic.twitter.com/Xz7MEOAZID — Statman Dave (@StatmanDave) November 2, 2019

8. Мадрид не здатен скористатися проблемами Барселони. Гранди Прімери грають у "піддавки": каталонці програли третій матч за 11 турів і дали прекрасну можливість Атлетіко, Севільї та Реалу очолити турнірну таблицю – конкуренти грали відразу після Барселони. Однак перші двоє розписали між собою нічию, а підопічні Зінедіна Зідана втратили очки з Бетісом. Для "вердібланкос" виїзди до Реала вже не несуть загрози – Бетіс не пропустив жодного гола за 3 останні гри на Сантьяго Бернабеу. У лідери Ла Ліги ледь не вибився Реал Сосьєдад, який обіграв іншу сенсацію сезону Гранаду. Баски поступаються Барсі та Реалу лише за різницею голів.

9. Емоційне берлінське дербі за тиждень до 30-річчя падіння стіни. Центральним матчем вікенду в Німеччині вважалося протистояння Герти та Уніона – унікальна подія, адже раніше клуби з Західного та Східного Берліна не зустрічалися в Бундеслізі. На камерному Альтен Фьорстерай відчувалася атмосфера дербі з розкішними перфомансами. Розв'язка трапилася під завісу зустрічі, коли Деніс Айтекін призначив суперечливий пенальті на користь Уніона і господарі вирвали перемогу. Фани Герти почали кидати на поле піротехніку, а вболівальники Уніона рвонули з'ясовувати стосунки. Героєм став голкіпер "сталевих" Рафал Гікєвіч, який на свій ризик зупиняв людей у масках.

Union Berlin ultras on their way to confront Hertha Berlin fans are... encouraged not to... by the Union Berlin players, led by goalkeeper Rafał Gikiewicz pic.twitter.com/yXV6kK6aFt — James Nalton (@JDNalton) November 2, 2019

10. Мілан: проблиски гри є, очок бракує. "Россонері" провели хороший перший тайм, в якому приємно здивували прихильників високим пресингом, швидкостями та комбінаційною грою. Однак Лаціо все одно краще реалізував свої шанси та вперше за 30 років обіграв Мілан на виїзді. "Орли" видали серію позитивних результатів і слідом за Ромою піднялися в зону Ліги чемпіонів. Зараз в них рівність з Аталантою та Кальярі – Руслан Маліновський з партнерами вдома програв сенсаційним острів'янам.

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