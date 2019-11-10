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Ефектний хет-трик Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Сельта – 4:1

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Ефектний хет-трик Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Сельта – 4:1
Барселона – Сельта – відео голів та огляд матчу

Барселона впевнено обіграла Сельту в матчі 13-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Сельта.

23’ Ліонель Мессі
45+1’ Ліонель Мессі
48’ Ліонель Мессі
86’ Серхіо Бускетс
 
Лукас Оласа 42’
23’ Ліонель Мессі
42’ Лукас Оласа
45+1’ Ліонель Мессі
48’ Ліонель Мессі
86’ Серхіо Бускетс

Попри невиразну гру на початку матчу, Барселона зуміла повести в рахунку на 23-й хвилині. "Синьо-гранатових" вивів вперед гол Ліонеля Мессі з пенальті призначеного за гру рукою захисника Сельти. На останніх хвилинах першого тайму команди обмінялися голами зі штрафних – Оласа та Мессі продемонстрували свої вміння виконувати стандарти.

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На початку другого тайму Мессі оформив хет-трик – аргентинець знову забив зі штрафного. Сельта мала декілька хороших нагод скоротити відставання в рахунку, але тер Штеген виручив господарів поля. Підсумковий результат наприкінці матчу встановив Бускетс. Для хавбека цей гол став першим за останні два роки у складі "синьо-гранатових".

Барселона вдома розгромила Сельту – "блаугранас" очолили турнірну таблицю Ла Ліги, Мессі двічі забив зі штрафного

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Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Барселона - Сельта Сельта Сельта
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