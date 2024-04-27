Минай на своєму полі приймав Чорноморець. Перед закарпатцями продовжувало стояти надскладне завдання – збереження прописки в УПЛ. І попри останню сходинку шанси у команди Желько Любеновіча залишались. Треба лише здобути якомога більшу кількість перемог в останніх 5 поєдинках. Чорноморець своєю чергою втратив шанси на єврокубки і, фактично, забезпечив собі наступний сезон в еліті, але дві поразки в останніх матчах змушувала одеситів не зволікати з набиранням очок.

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Минай з перших хвилин кинувся атакувати суперника і вже на 6-й хвилині вийшов вперед: Устименко у падінні не зміг влучно замкнути прострільну передачу у штрафний майданчик, але Кораблін був першим на добиванні.

Бадібанга у відповідь стріляв з-за меж штрафного – повз стійку. За мить Кораблін обіграв Огірю і небезпечно пробив вище воріт. Вакула обвідним ударом намагався поцілити у кут воріт Чорноморця, Варакута відбив перед собою, але Ременяк головою пробив у стійку.

"Моряки" на якийсь час перехопили ініціативу, але на завершальній стадії нічого не клеїлось. На 20-й хвилині Штогрін мав шанс зрівняти, та Кемкін потягнув удар з-під поперечини. В середині тайму Устименко в контратаці ледь не вразив дев'ятку воріт Чорноморця.

У перерві Григорчук, який ще з 12-ї хвилини готувався проводити заміни, випустив Авагімяна і Бойчука. І Чорноморець ледь не пропустив вдруге: Устименко закручував у дальній кут, але сфера пройшла впритирку зі стійкою. Згодом Путря стріляв здалеку і м'яч рикошетом від Семотюка мало не залетів у ворота закарпатців.

На 63-й хвилині Минай подвоїв свою перевагу: Дмитрук навісив з правого флангу на Ременяка, той виграв верхову боротьбу у захисника і другим дотиком перекинув м'яч через голкіпера. За 2 хвилини Брагару потужним ударом струсонув поперечину.

Минай якісно грав у захисті і практично не дозволяв супернику створювати моментів. Можна згадати хіба що штрафний за 10 хвилин до завершення матчу – Авагімян перекинув сферу через стінку, але влучив у кут, де вже розташувався Кемкін.

Перемога принесла Минаю 19 очок і дозволила обійти Металіст 1925 – закарпатці тепер п'ятнадцяті. Чорноморець з 29-ма пунктами дев'ятий.

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