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Роналду, розлючений заміною, покинув стадіон до завершення матчу з Міланом

09:33 3349 Читать на русском
Роналду, розлючений заміною, покинув стадіон до завершення матчу з Міланом
Кріштіану Роналду / Getty images

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду покинув стадіон Альянц Стедіум, не чекаючи фінального свистка в матчі 12-го туру Серії А з Міланом.

77’ Пауло Дибала
 
77’ Пауло Дибала

Головний тренер туринців Мауріціо Саррі на 55-й хвилині замінив зіркового португальця, який відразу пішов у роздягальню. Замість нього на полі з'явився форвард Пауло Дибала, який забив переможний гол.

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Пізніше 34-річний гравець поїхав зі стадіону, коли до фінального свистка залишалося ще три хвилини, повідомляє Sky Sport Italia. Відзначимо, що Кріштіану замінили в другому матчі поспіль.

В нинішньому сезоні Роналду провів за Ювентус 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Дибала приніс перемогу Ювентусу у напруженому поєдинку проти Мілана й повернув "зебр" на першу сходинку Серії А

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Італія Ювентус - Мілан Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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