Роналду, розлючений заміною, покинув стадіон до завершення матчу з Міланом

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду покинув стадіон Альянц Стедіум, не чекаючи фінального свистка в матчі 12-го туру Серії А з Міланом.

Головний тренер туринців Мауріціо Саррі на 55-й хвилині замінив зіркового португальця, який відразу пішов у роздягальню. Замість нього на полі з'явився форвард Пауло Дибала, який забив переможний гол.

Ювентус – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Пізніше 34-річний гравець поїхав зі стадіону, коли до фінального свистка залишалося ще три хвилини, повідомляє Sky Sport Italia. Відзначимо, що Кріштіану замінили в другому матчі поспіль.

В нинішньому сезоні Роналду провів за Ювентус 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Дибала приніс перемогу Ювентусу у напруженому поєдинку проти Мілана й повернув "зебр" на першу сходинку Серії А